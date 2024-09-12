聽新聞
0:00 / 0:00

西門町祭擴音限制 街頭藝人反彈

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
台北市文化局公告，西門徒步商圈9月16日起，街頭藝人晚間9時後禁用麥克風、音響等擴音設備，引發反彈。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
台北市文化局公告，西門徒步商圈9月16日起，街頭藝人晚間9時後禁用麥克風、音響等擴音設備，引發反彈。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

北市西門町徒步區為街頭藝人展演熱門場地，但文化局接獲民眾抱怨聲音太吵，本月16日起晚間9時後表演將禁用擴音設備，勸導未改善還可限制使用展演點，引發街頭藝人反彈。當地民代表示，文化局應該先開公聽會，匯聚意見再實施，否則倉促上路不符現況需求。

西門町屬住商混合區，徒步區規畫7處街頭藝人展演區，不少一樓店面樓上就是住家，雖然展演時段到晚間10時，但有些住戶認為晚間9時後就該降低音量。

文化局指出，陳情案最多的是西門捷運站6號出口，由於地勢關係，聲音易傳到樓上；其次是獅子林旁的阿曼大樓也有多次抗議。統計去年通報件數有45件、今年至8月底則有27件。

為此，文化局決定，16日起晚間9時過後，西門徒步區禁用擴音設備，包含外接音箱、錄放音機、手機及麥克風等都在禁音之列，若違規經勸導仍未改善，1年內累計註記達3次，第3次註記的下月起1年內，街頭藝人不得申請及使用展演點。

公告一出，立即引發街頭藝人反彈。台灣街頭藝術文化發展協會理事長陳興昱直言，當地的表演環境勢必會運用到音樂，提早1小時禁音會少了收入，賴以為生的藝人會受到很大影響；且從被告知到確定上路，時間不到1個月，過於倉促，應先開協調公聽會等，彙整里民、街頭藝人等意見再考量。他坦言有些街頭藝人的擴音確實大聲，但都可調整，未必要提早收場。

在地萬壽里長吳美玟說，從阿曼大樓附近到武昌街等一帶，有不少住戶抗議街頭藝人的音響設備太大聲，尤其小朋友晚上7、8時開始念書、上家教課，會干擾到學習，甚至是休息時間；不過，她也理解西門徒步商圈屬於住商混合區域，地方仍希望與商業共榮，期望文化局能開座談會，讓彼此溝通。

中正萬華區市議員徐立信也說，西門徒步商圈多是觀光客，大樓多為旅館住宿或店鋪，住家反而較少，他認為相關規範上路太倉促，且沒和在地民意代表、里長等座談討論，「完全沒有符合西門町的現況」。

住宿 文化局 街頭藝人 西門町 觀光客

延伸閱讀

北市二殯旁黎元停車場擬改建禮儀大樓 當地居民反對

北市黎元停車場改建禮儀大樓居民反彈 里長：興建大樓應回饋在地

西門町街頭藝人16日起晚上9點禁音 北巿議員：不符商圈現況

西門町街頭藝人新規9月16日上路 晚間9時後禁用音箱

相關新聞

西門町祭擴音限制 街頭藝人反彈

北市西門町徒步區為街頭藝人展演熱門場地，但文化局接獲民眾抱怨聲音太吵，本月16日起晚間9時後表演將禁用擴音設備，勸導未改...

北市黎元停車場擬建禮儀大樓 居民反彈

北市大安區二殯周邊黎元停車場預計改建成禮儀業者服務大樓，前晚首度辦里民說明會，但反對派居民在現場與市府殯葬處人員爭執，認...

淡北道路施工便橋主梁完成 10月中啟用

連結新北淡水及台北北投的淡北道路全長5.45公里，可紓解台2線交通瓶頸，今年1月開工，新北工務局已完成施工便橋主梁吊裝作...

全國古蹟日9/21登場 認識淡水紅毛城動植物生態

淡水古蹟博物館首次推出「植」感散步專場，由淡古志工大隊長在全國古蹟日9月21日帶民眾認識淡水紅毛城20餘種珍貴樹木、季節...

淡江大橋廉政交流平台 公路局今舉辦第10次定期聯繫會議

淡江大橋廉政交流平台自2019年宣誓大會成立後，每年定期召開聯繫會議，隨著淡江大橋之主橋塔工程階段推進，廉政平台擔任本分...

連續八年送餐 金山公所攜手新生活促進會關懷長輩

中秋佳節腳步接近，為了要讓獨居長輩感受到佳節氛圍，金山區公所攜手深耕北海岸，為獨老送餐服務的新生活社會福利發展促進會，一起在中秋節之前為獨居長輩送上溫暖的關懷與應景的糕餅、柚子，希望區內的獨居長輩在市府與新生活促進會的多方照顧下，能夠度過溫暖佳節。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。