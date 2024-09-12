西門町祭擴音限制 街頭藝人反彈

北市西門町徒步區為街頭藝人展演熱門場地，但文化局接獲民眾抱怨聲音太吵，本月16日起晚間9時後表演將禁用擴音設備，勸導未改善還可限制使用展演點，引發街頭藝人反彈。當地民代表示，文化局應該先開公聽會，匯聚意見再實施，否則倉促上路不符現況需求。

西門町屬住商混合區，徒步區規畫7處街頭藝人展演區，不少一樓店面樓上就是住家，雖然展演時段到晚間10時，但有些住戶認為晚間9時後就該降低音量。

文化局指出，陳情案最多的是西門捷運站6號出口，由於地勢關係，聲音易傳到樓上；其次是獅子林旁的阿曼大樓也有多次抗議。統計去年通報件數有45件、今年至8月底則有27件。

為此，文化局決定，16日起晚間9時過後，西門徒步區禁用擴音設備，包含外接音箱、錄放音機、手機及麥克風等都在禁音之列，若違規經勸導仍未改善，1年內累計註記達3次，第3次註記的下月起1年內，街頭藝人不得申請及使用展演點。

公告一出，立即引發街頭藝人反彈。台灣街頭藝術文化發展協會理事長陳興昱直言，當地的表演環境勢必會運用到音樂，提早1小時禁音會少了收入，賴以為生的藝人會受到很大影響；且從被告知到確定上路，時間不到1個月，過於倉促，應先開協調公聽會等，彙整里民、街頭藝人等意見再考量。他坦言有些街頭藝人的擴音確實大聲，但都可調整，未必要提早收場。

在地萬壽里長吳美玟說，從阿曼大樓附近到武昌街等一帶，有不少住戶抗議街頭藝人的音響設備太大聲，尤其小朋友晚上7、8時開始念書、上家教課，會干擾到學習，甚至是休息時間；不過，她也理解西門徒步商圈屬於住商混合區域，地方仍希望與商業共榮，期望文化局能開座談會，讓彼此溝通。

中正萬華區市議員徐立信也說，西門徒步商圈多是觀光客，大樓多為旅館住宿或店鋪，住家反而較少，他認為相關規範上路太倉促，且沒和在地民意代表、里長等座談討論，「完全沒有符合西門町的現況」。