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淡北道路施工便橋主梁完成 10月中啟用

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
淡北道路施工便橋主梁完成，預計10月中啟用。圖／新北工務局提供
淡北道路施工便橋主梁完成，預計10月中啟用。圖／新北工務局提供

連結新北淡水及台北北投的淡北道路全長5.45公里，可紓解台2線交通瓶頸，今年1月開工，新北工務局已完成施工便橋主梁吊裝作業，便橋預計10月中啟用。新工處表示，施工便橋完成後將與捷運主管機關共同演練，包含夜間機具行駛、緊急事故處理對策等，盼便橋可提高整體施工效率。

新北市政府施作淡北道路工程已完成跨越紅樹林捷運站施工便橋主梁吊裝，後續將與捷運主管機關演練並確保安全無虞後啟用，供施工機具進出臨河側工區的施工使用。　　

工務局指出，淡北道路開工後，淡金路高架橋、中正東路地下箱涵、紅樹林站後方平面道路、基督書院旁主線高架橋等，均依照原核定計畫同步施作。

市議員陳偉杰表示，居民期盼淡北道路完工速度愈快愈好，對交通黑暗期尚可接受，希望交通配套要將不便降到最低，安全問題最重要，必須要加強夜間警示，施工人員也要注意夜間反光背心及日間熱傷害等，避免工安問題也能保障用路人的安全。

新工處長簡必琦表示，捷運主管機關已經審核通過施工便橋對於捷運安全的影響評估以及施工計畫，為了避免影響捷運的通行，施工便橋完成後，將會與捷運主管機關共同演練，包含夜間機具行駛、緊急事故處理對策等。

主管 捷運

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