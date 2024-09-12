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北市黎元停車場擬建禮儀大樓 居民反彈

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

北市大安區二殯周邊黎元停車場預計改建成禮儀業者服務大樓，前晚首度辦里民說明會，但反對派居民在現場與市府殯葬處人員爭執，認為用地應回饋於民，重建區民活動中心；議員呼籲，殯葬處應積極與里民溝通了解民眾需求。殯葬處回應，目前正評估周邊可用地，會持續和在地居民溝通。

占地3654平方公尺黎元停車場用地，原本是活動中心裡也有圖書館，樓下則為超商，但因海砂屋關係後來拆除，成為停車場；市府原規畫蓋社宅，不過因地點鄰近二殯，經殯葬處規畫建業者大樓，包含地上14層樓、地下4層停車場，提供360個停機車位、300個停車位，集中禮儀服務業者，減少當地臥龍街118巷會館林立。

前天說明會有不少民眾不贊成改建殯葬大樓，甚至爆激烈口角，在地里長蘇偉彬說，該處早期是活動中心和超市，居民一致認為該用地重建後，應回饋在地民眾，恢復原本樣貌，不是將原有的社福設施拆掉後，卻改建禮儀大樓，剝奪在地里民福利。

議員曾獻瑩表示，殯葬處興建業者大樓後只留1樓空間讓附近居民使用，其餘都將作為禮儀會館、服務業者辦公室使用，殯葬處也無法承諾在黎元大樓興建後，能整頓臥龍街118巷會館叢立的情況，恐讓附近交通更加混亂。

殯葬處表示，目前正針對二殯懷愛館周邊評估設禮儀服務園區可行性，包括建方案研議及評估、初步建築設計、初步交通及環境影響評估、相關經費估算、未來經營模式研議等，同時辦地方社區與業者說明會，蒐集各方意見，確保計畫符合在地需求，並有效吸引周邊業者進駐，改善在地景觀。

殯葬處表示，續瞭解地方需求，盼順利完成後續都計變更和建設，實現政府、居民和業者共贏。

停車場 殯葬處 溝通

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