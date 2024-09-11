全國古蹟日9/21登場 認識淡水紅毛城動植物生態

淡水古蹟博物館首次推出「植」感散步專場，由淡古志工大隊長在全國古蹟日9月21日帶民眾認識淡水紅毛城20餘種珍貴樹木、季節花草和鳥類，還有果實吊飾DIY課程，可免費報名。

新北市立淡水古蹟博物館今天表示，將於9月21日舉辦「全國古蹟日─遇見古蹟『植』」日生」活動，安排「行走植物圖鑑」淡古志工大隊長許文源帶民眾認識淡水紅毛城的原生植栽、珍貴樹木和季節花草，包括紅楠、月橘、薜荔、天堂鳥、黃花夾竹桃、鳳凰木與日日櫻等，短短200公尺內，約可見20餘種植物。

淡古說，幸運的話，也有機會遇到黑冠麻鷺、綠繡眼、紅嘴黑鵯等鳥類，適合全家一起探索。此外，活動還有黃花夾竹桃、欖仁樹及石栗的果實吊飾DIY體驗課程，可把古蹟植物帶回家做紀念。

淡古表示，採免費報名，分為下午2時及4時兩場次，每場次1.5小時，9月13日中午12時開放線上報名20位，現場報名10位，共30位，額滿為止。