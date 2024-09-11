新北52社區獲低碳標章授證 綠屋頂種菜降室溫

新北市環保局今天表示，今年有52個社區取得低碳社區標章認證，較去年成長1.4倍，今天於市府授證低碳社區標章；社區利用綠屋頂種菜降溫，或種植耐陰植物可以增加生物多樣性。

環保局表示，新北市「低碳社區標章」是針對綠建築、綠色能源、循環資源、綠色交通、永續生活環境及創新作為，6大面向18項指標，經專家學者實地評核後，授予社區「白金級」、「金熊級」及「銀鵝級」認證。

環保局長程大維今天授證「低碳社區標章暨低碳永續家園」，共有1個行政區及15個里獲環境部低碳永續家園認證，52個社區獲得新北市低碳標章認證。

程大維說，新北最大宗的溫室氣體排放源是住商部門，約占整體排放量4成。在全球淨零發展趨勢下，新北推動溫室氣體減量及調適工作。

他說，社區依認證指標檢討改善後，不但提升生活環境品質，更節省社區花費。期待未來持續發揮創意、影響力，讓更多單位願意參與低碳改造共創永續家園。

環保局說，綠化是社區最容易執行淨零生活的方式，以獲得「白金級」認證的遠雄左岸玫瑰園社區為例，其善用綠屋頂開放居民種菜，並選擇適合的植物，不僅降低頂樓的室內溫度，更成為住戶聯繫感情的好所在。

環保局說，獲「金熊級」的合新合心社區，在屋頂及中庭植栽選用原生種及耐陰性灌木，以增加生物多樣性及層次感，營造鳥類、昆蟲棲息地。

環保局說，環境部低碳永續家園認證中，五股區及板橋區大豐里，分別取得「銀級」認證。其中，五股區近年擺脫過去五股垃圾山及違章工廠林立的印象，市府及區公所結合在地力量，利用閒置空間植栽綠美化，將髒亂處改善為公園或綠籬。

板橋區大豐里里長張錦堂說，推動志工、義工、技能工作者修繕小家電，並媒合輪椅輔具再使用，延長物品使用壽命；他組織一群志工參與老屋活化，從做中學習房屋修繕技能，更將閒置舊宿舍改造為老人關懷據點，成為長輩休憩聊天的好去處。