淡江大橋廉政交流平台 公路局今舉辦第10次定期聯繫會議

淡江大橋廉政交流平台自2019年宣誓大會成立後，每年定期召開聯繫會議，隨著淡江大橋之主橋塔工程階段推進，廉政平台擔任本分局與廠商及各專業主管機關間的溝通聯繫管道，除藉由廉政平台討論工程所遭遇的困難，尋求各領域之專業建議外，讓外界瞭解本工程施作工法之複雜與困難度及施工安全等各項議題，公路局今舉辦淡江大橋廉政交流平台第10次定期聯繫會議。

公路局表示，截至今年9月4日，淡江大橋主橋段工程實際進度為73.44%，這次會議以現正施作之淡江大橋「主橋塔安全維護執行作業」進行專題報告，至主橋塔工區進行現勘，除使各界瞭解淡江大橋主橋塔工程進度及施工之特殊性與複雜性外，透過現勘實際瞭解工程施作各項安全維護等措施。同時以本次會議議題報告「鋼梁海上運輸及懸吊作業影響分析」，說明本工程主橋塔所用鋼梁結構，如何由鋼構廠運送至海上執行運輸及懸吊作業，此特殊工法亦造成施工難度增加。