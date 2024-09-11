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淡江大橋廉政交流平台 公路局今舉辦第10次定期聯繫會議

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導
交通部公路局今舉辦淡江大橋廉政交流平台第10次定期聯繫會議，讓外界瞭解本工程施作工法之複雜與困難度及施工安全等各項議題。圖／交通部公路局北區公路新建工程分局提供
交通部公路局今舉辦淡江大橋廉政交流平台第10次定期聯繫會議，讓外界瞭解本工程施作工法之複雜與困難度及施工安全等各項議題。圖／交通部公路局北區公路新建工程分局提供

淡江大橋廉政交流平台自2019年宣誓大會成立後，每年定期召開聯繫會議，隨著淡江大橋之主橋塔工程階段推進，廉政平台擔任本分局與廠商及各專業主管機關間的溝通聯繫管道，除藉由廉政平台討論工程所遭遇的困難，尋求各領域之專業建議外，讓外界瞭解本工程施作工法之複雜與困難度及施工安全等各項議題，公路局今舉辦淡江大橋廉政交流平台第10次定期聯繫會議。

公路局表示，截至今年9月4日，淡江大橋主橋段工程實際進度為73.44%，這次會議以現正施作之淡江大橋「主橋塔安全維護執行作業」進行專題報告，至主橋塔工區進行現勘，除使各界瞭解淡江大橋主橋塔工程進度及施工之特殊性與複雜性外，透過現勘實際瞭解工程施作各項安全維護等措施。同時以本次會議議題報告「鋼梁海上運輸及懸吊作業影響分析」，說明本工程主橋塔所用鋼梁結構，如何由鋼構廠運送至海上執行運輸及懸吊作業，此特殊工法亦造成施工難度增加。

公路局指出，期盼藉由本次聯繫會議，對外界說明本項工程特殊工法與安全作業執行措施，在士林地檢署、行政院公共工程委員會、法務部廉政署、法務部調查局新北市調查處新店站及勞動部職業安全衛生署等多方激盪下，提出建議與各界交流，回應民眾對於淡江大橋安全完工的期盼。

交通部公路局今舉辦淡江大橋廉政交流平台第10次定期聯繫會議，讓外界瞭解本工程施作工法之複雜與困難度及施工安全等各項議題。圖／交通部公路局北區公路新建工程分局提供
交通部公路局今舉辦淡江大橋廉政交流平台第10次定期聯繫會議，讓外界瞭解本工程施作工法之複雜與困難度及施工安全等各項議題。圖／交通部公路局北區公路新建工程分局提供

廉政署 淡江大橋

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