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北市二殯旁黎元停車場擬改建禮儀大樓 當地居民反對

中央社／ 台北11日電

北市府規劃改建二殯附近黎元停車場擬蓋禮儀大樓，引發當地居民不滿，議員提及在里民說明會爆爭執，居民反對改建成禮儀大樓；殯葬處今天表示，將持續與居民溝通。

台北市第一殯儀館功成身退，周邊殯葬業者量能轉移成隱憂，依台北市殯葬管理處規劃，第二殯儀館周邊黎元停車場將改建為禮儀大樓，盼改善環境並遏制非法業者蔓延。

但國民黨台北市議員曾獻瑩透過質詢資料指出，市府規劃黎元里停車場基地改建案興建禮儀大樓，昨天召開第1次里民說明會，附近居民不希望此地蓋禮儀大樓，現場爆激烈爭執。

他說，接獲許多民眾陳情，反對把原本是區民活動中心用地改建為禮儀大樓，若要興建，應該是蓋成區民活動中心，但殯葬處卻要興建禮儀大樓，且只留1樓空間讓居民使用，其餘空間將作為禮儀會館、業者辦公室，居民非常不滿。

此外，殯葬處無法承諾興建後可整頓臥龍街118巷情況，恐讓附近交通更混亂，應持續與里民溝通了解需求，非僅委託顧問公司開說明會，這樣無法傾聽民意。

殯葬處對此發新聞資料回應，黎元停車場用地面積約3654平方公尺，前身黎元大樓被鑑定俗稱海砂屋的高氯離子建物，因當時二殯二期工程整建，且有停車空間需求，民國110年拆除改建成停車場，提供居民及治喪民眾停車空間。

殯葬處表示，為提升當地里民生活及居住品質，依台北市議會審查113年預算決議黎元市場社會住宅需先評估殯葬專區設置後，再進行社宅先期規劃。

殯葬處指出，正持續辦理黎元停車場興建禮儀服務園區大樓可行性研究，並規劃擴大興建地下停車場，預計讓周邊殯儀業者進駐，盼改善街景及同時遏制非法業者蔓延，且興建增加停車空間，可紓解當地及懷愛館停車需求。

殯葬處表示，將持續與居民溝通，瞭解需求及爭取支持，盼順利完成後續都市計畫變更與建設，實現政府、居民和業者共贏局面。

停車場 北市府 殯葬處

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