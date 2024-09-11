快訊

解析美選辯論：賀錦麗「金蟬脫殼」 川普沒抓住進攻機會

證實幻象戰機失事前發現鳥類血漬 空軍：不影響派飛標準

愛看型男大主廚 香港太太在台圓夢賣正宗港式咖哩

中央社／ 新北11日電

廚藝精湛的香港新住民王文佳愛看節目「型男大主廚」，她嫁給台灣丈夫後在新北賣正宗港式咖哩，多次被反映太辣而磨合調整，終於挺過創業艱辛，勇敢追夢並努力兼顧母親角色。

移民署署長鐘景琨、大陸委員會港澳蒙藏處長盧長水及海峽交流基金會法律處副處長歐陽純麗今天到位於板橋區、由香港新住民王文佳創立的港式餐廳「香港mama」，關心王文佳在台灣適應狀況。

現年39歲、已拿到台灣身分證的王文佳表示，她是家中長女，6歲就要幫忙家裡做飯，小學時全家從中國大陸搬到香港，她也肩負買菜、洗菜與煮菜工作，當時是被逼著做，對做菜也沒什麼興趣。

王文佳說，過了叛逆期後，她才逐漸對做菜燃起熱忱，甚至還會天天看台灣烹飪節目「型男大主廚」並實際試做，也才萌生開店念頭。

王文佳表示，直到嫁給台灣丈夫並在2018年到台灣後，她常思念香港料理，尤其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間無法返回香港，她與丈夫跑遍台灣多家茶餐廳仍覺得口味不到位，因此她在丈夫不斷鼓勵下，去年5月決定在新北市板橋區開店。

「其實香港茶餐廳沒有點心類」，王文佳表示，她一開始目標是開絕對道地的港式餐廳，販售正宗港式咖哩、番茄湯頭類料理等，但多名台灣顧客都反映咖哩太辣，她也降低辣度，與台灣人口味磨合。

王文佳說，香港人步調快，她很快就適應台灣的「慢活」生活，開店後還「以1打3」兼顧煮飯、收銀、清潔等所有工作，但初期因缺乏餐飲經驗，常無法精準掌握食材備料量導致浪費。

王文佳在開店初期從中午營業到晚上，但為了兼顧照顧孩子，她改為僅營業中午時段，另也努力開發冷凍調理包，販售酸菜魚、厚番茄牛肋牛筋、港式咖哩牛腩等港式手路菜，傳承家鄉味。

開店壓力以及兼顧母親角色一度讓王文佳喘不過氣，她坦言在前期做得有點沮喪，「我也沒想到原來走著走著就真的走下來了，我覺得堅持比較困難的」。

1名香港熟客說，王文佳動作非常快，且她販售的咖哩有點辣、質地較水感，真的很道地，這是會讓她想起香港的一道料理。

鐘景琨表示，這次的訪視讓他深刻感受到新住民在台灣創業的堅毅與創意，他們不僅為夢想奮鬥，更展現驚人適應力與勇氣，移民署將持續關注新住民權益，並提供更多資源與支持，幫助他們朝向理想生活邁進。

新住民 餐廳 香港

延伸閱讀

移民署走訪新住民創業據點 她分享：台灣人吃不慣道地香港菜

香港樓市撤辣半年回冷 內地買家大減7成

港駐美經貿辦事件 中國外交部警告將反制

美眾院通過香港經貿辦法案 陸駐美使館：停止蓄意抹黑

相關新聞

嘉市警局人事異動 陳紀汎首位嘉市警女性基層派出所長

嘉義市警察局今天進行職務調整，包括警務員、分隊長、所長、第二副所長等職務人員，共計20人，當中刑事警察大隊科技犯罪偵查隊...

北市黎元停車場改建禮儀大樓居民反彈 里長：興建大樓應回饋在地

北市大安區二殯周邊黎元停車場預計改建成禮儀大樓，昨晚首度辦里民說明會，但反對派居民在現場與市府殯葬處人員爭執，認為用地應...

連續八年送餐 金山公所攜手新生活促進會關懷長輩

中秋佳節腳步接近，為了要讓獨居長輩感受到佳節氛圍，金山區公所攜手深耕北海岸，為獨老送餐服務的新生活社會福利發展促進會，一起在中秋節之前為獨居長輩送上溫暖的關懷與應景的糕餅、柚子，希望區內的獨居長輩在市府與新生活促進會的多方照顧下，能夠度過溫暖佳節。

核安第30號孤島演習逼真 石門區動員民眾熱情參與

核能一廠雖於107年底進入除役期間，但在核安不容忽視前提下，新北市政府於今(11)日上午辦理113年核安第30號演習實兵演練，演習假想除役中之核能一廠發生核子事故，石門地區成孤島運補演練，動員500位民眾，各單位共計800人及直升機1架次、各式車輛16輛，呈現核災發生時之應變作業。

淡水超長滑梯溪畔公園啟用 打造遊樂新亮點

新北市淡水區淡海新市鎮人口每個月都在增加，為了滿足市民對於公園設施的需求，新北市新工處昨(10)日在濱海路二段與沙崙路一段的路口旁，啟用了這一座設施完善的溪畔公園，一座在坡崁旁的超長溜滑梯，相當有特色。

瑞芳爪峰共餐慶中秋好溫馨 還有月餅柚子可拿

下個禮拜就是中秋節，瑞芳爪峰社區共餐日為了應景，里長簡明慧也自製月餅還有柚子要來分送給前來共餐的長者，包括瑞芳區區長楊勝閔也到場共襄盛舉，提前感受中秋節的過節氣氛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。