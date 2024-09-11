愛看型男大主廚 香港太太在台圓夢賣正宗港式咖哩

廚藝精湛的香港新住民王文佳愛看節目「型男大主廚」，她嫁給台灣丈夫後在新北賣正宗港式咖哩，多次被反映太辣而磨合調整，終於挺過創業艱辛，勇敢追夢並努力兼顧母親角色。

移民署署長鐘景琨、大陸委員會港澳蒙藏處長盧長水及海峽交流基金會法律處副處長歐陽純麗今天到位於板橋區、由香港新住民王文佳創立的港式餐廳「香港mama」，關心王文佳在台灣適應狀況。

現年39歲、已拿到台灣身分證的王文佳表示，她是家中長女，6歲就要幫忙家裡做飯，小學時全家從中國大陸搬到香港，她也肩負買菜、洗菜與煮菜工作，當時是被逼著做，對做菜也沒什麼興趣。

王文佳說，過了叛逆期後，她才逐漸對做菜燃起熱忱，甚至還會天天看台灣烹飪節目「型男大主廚」並實際試做，也才萌生開店念頭。

王文佳表示，直到嫁給台灣丈夫並在2018年到台灣後，她常思念香港料理，尤其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間無法返回香港，她與丈夫跑遍台灣多家茶餐廳仍覺得口味不到位，因此她在丈夫不斷鼓勵下，去年5月決定在新北市板橋區開店。

「其實香港茶餐廳沒有點心類」，王文佳表示，她一開始目標是開絕對道地的港式餐廳，販售正宗港式咖哩、番茄湯頭類料理等，但多名台灣顧客都反映咖哩太辣，她也降低辣度，與台灣人口味磨合。

王文佳說，香港人步調快，她很快就適應台灣的「慢活」生活，開店後還「以1打3」兼顧煮飯、收銀、清潔等所有工作，但初期因缺乏餐飲經驗，常無法精準掌握食材備料量導致浪費。

王文佳在開店初期從中午營業到晚上，但為了兼顧照顧孩子，她改為僅營業中午時段，另也努力開發冷凍調理包，販售酸菜魚、厚番茄牛肋牛筋、港式咖哩牛腩等港式手路菜，傳承家鄉味。

開店壓力以及兼顧母親角色一度讓王文佳喘不過氣，她坦言在前期做得有點沮喪，「我也沒想到原來走著走著就真的走下來了，我覺得堅持比較困難的」。

1名香港熟客說，王文佳動作非常快，且她販售的咖哩有點辣、質地較水感，真的很道地，這是會讓她想起香港的一道料理。

鐘景琨表示，這次的訪視讓他深刻感受到新住民在台灣創業的堅毅與創意，他們不僅為夢想奮鬥，更展現驚人適應力與勇氣，移民署將持續關注新住民權益，並提供更多資源與支持，幫助他們朝向理想生活邁進。