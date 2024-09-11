三重比特犬咬死流浪貓 飼主挨罰4.5萬元

新北市三重區有男子飼養比特犬，日前遛狗時未戴嘴套，牠見流浪貓狠咬不放，比特犬飼主雖努力營救但仍未能救回流浪貓一命，新北市動保處獲報調查並裁罰飼主4萬5000元罰鍰。

動保處今天發布新聞稿指出，這起比特犬咬死流浪貓事件發生後，已引起附近居民關心及恐慌，比特犬飼主遭動保處約談時指稱平常遛狗都有幫狗繫繩及戴嘴套，但事發當天因進入公寓1樓後解除犬隻防護措施，不料犬隻突然攻擊附近的貓隻。

動保處表示，飼主指稱當時已努力制止，但無奈犬隻力氣過大，無法從嘴下救出貓隻，飼主也因此被犬隻咬傷。飼主因為未管理好攻擊性犬隻及過失致動物死亡，依動保法裁處飼主新台幣4萬5000元罰鍰。

動保處提醒，農業部公告比特犬列攻擊性犬隻，依動保法規定，出入公共場所或公眾得出入場所應由成年人伴同，並採取以長度不超過1.5公尺繩或鍊牽引、且應配戴不影響散熱透氣口罩、或以具備防曬及通風功能金屬製堅固箱籠裝載等防護措施，違者將依法處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。