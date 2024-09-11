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瑞芳爪峰共餐慶中秋好溫馨 還有月餅柚子可拿

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳爪峰社區共餐日為了應景，里長簡明慧也自製月餅還有柚子要來分送給前來共餐的長者。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳爪峰社區共餐日為了應景，里長簡明慧也自製月餅還有柚子要來分送給前來共餐的長者。 圖／觀天下有線電視提供

下個禮拜就是中秋節瑞芳爪峰社區共餐日為了應景，里長簡明慧也自製月餅還有柚子要來分送給前來共餐的長者，包括瑞芳區區長楊勝閔也到場共襄盛舉，提前感受中秋節的過節氣氛。

在共餐前全部的人都要先起身來動健康，這也是爪峰社區銀髮共餐的例行性活動，除了要讓長者吃飯，也顧及長者運動量，肌耐力訓練可不能少。

爪峰里里長簡明慧說，下個禮拜就是中秋節，因此也準備自製月餅要來發送給長者一人一顆，另外也有應景的柚子，讓長輩在共餐同時，也能提前感受到中秋節的氛圍。

瑞芳區區長楊勝閔表示，爪峰社區共餐盡心盡力，除了讓長者吃飽飽，也會配合各項節日加菜或是應景的活動，中秋節將至，里長和理事長貼心準備月餅還有柚子，讓長者提前感受過節氣氛。

中秋節 月餅 瑞芳

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