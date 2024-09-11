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北市黎元停車場改建禮儀大樓居民反彈 里長：興建大樓應回饋在地

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
黎元停車場占地約3654平方公尺，原先規畫蓋社宅，目前經殯葬處評估後，初步規畫地上改建業者大樓，地下改建停車場，不過昨天舉辦說明會，不少里民表達反對意見。圖／聯合報系資料照
黎元停車場占地約3654平方公尺，原先規畫蓋社宅，目前經殯葬處評估後，初步規畫地上改建業者大樓，地下改建停車場，不過昨天舉辦說明會，不少里民表達反對意見。圖／聯合報系資料照

北市大安區二殯周邊黎元停車場預計改建成禮儀大樓，昨晚首度辦里民說明會，但反對派居民在現場與市府殯葬處人員爭執，認為用地應回饋於民，重建區民活動中心，議員也呼籲，殯葬處應積極與里民溝通了解民眾需求，不是委託顧問公司舉行說明會既無法傾聽民意，也無法給出承諾。殯葬處回應，目前正針對周邊可用地評估，會持續和在地居民溝通瞭解各界需求。

佔地3654平方公尺黎元停車場用地，原本是活動中心裡面也有圖書館，樓下則為超商，但因海砂屋關係後來拆除，成為停車場，市府原規畫蓋社宅，不過因地點鄰近二殯加上一殯遷移引發諸多討論，經殯葬處規畫改建業者大樓，讓殯葬業進駐，並在地下增建停車場舒緩交通問題。

殯葬處昨晚與周邊里民舉行說明會，預計興建地上10層樓高的禮儀業者服務大樓，包含三層地下停車場，提供234個停車位，盼大樓能集中禮儀服務業者，減少臥龍街118巷當地會館林立的情況，改善市容，同時增加停車位，緩解附近停車壓力，但說明會中卻有不少民眾不贊成改建殯葬大樓，甚至爆發激烈口角。

在地里長蘇偉彬表示，該處早期是活動中心和超市，居民一致認為該用地重建後應該回饋給在地民眾，恢復原本樣貌，至於殯葬業者則應該全數搬進二殯園區或另找合適地，不是將原有的社福設施拆掉後，卻改建禮儀大樓，剝奪在地里民原有福利。

北市議員曾獻瑩表示，殯葬處興建業者大樓後只留1樓空間讓附近居民使用，其餘都將作為禮儀會館、服務業者辦公室使用，這樣的轉變讓附近民眾相當不滿，且殯葬處無法承諾在黎元大樓興建後，能整頓臥龍街118巷會館叢立的情況，恐讓附近交通更加混亂。

殯葬處表示，目前正針對二殯懷愛館周邊評估設置禮儀服務園區可行性，包括興建方案研議及評估、初步建築設計、初步交通及環境影響評估、相關經費估算、未來經營模式研議等，同時舉辦地方社區與業者說明會，以蒐集各方意見，確保計畫符合在地需求，並有效吸引周邊業者進駐，改善在地景觀。

殯葬處強調，將持續地與在地居民溝通，瞭解地方需求，爭取地方支持，期望順利完成後續都市計畫變更和建設，實現政府、居民和業者的共贏局面。

停車場 殯葬處 溝通

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