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淡水超長滑梯溪畔公園啟用 打造遊樂新亮點

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市新工處在淡水濱海路二段與沙崙路一段的路口旁，啟用了這一座設施完善的溪畔公園，一座在坡崁旁的超長溜滑梯，相當有特色。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市新工處在淡水濱海路二段與沙崙路一段的路口旁，啟用了這一座設施完善的溪畔公園，一座在坡崁旁的超長溜滑梯，相當有特色。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區淡海新市鎮人口每個月都在增加，為了滿足市民對於公園設施的需求，新北市新工處昨(10)日在濱海路二段與沙崙路一段的路口旁，啟用了這一座設施完善的溪畔公園，一座在坡崁旁的超長溜滑梯，相當有特色。

新北市工務局長 馮兆麟表示，由於在新市鎮人口持續增加，民眾對於公園綠地的需求也愈來愈高，因此透過這一塊綠地，運用原本的地形高低落差，打造一座順坡溜滑梯，在安全方面也都符合現代公園設施的標準。

對此新北市議員鄭宇恩也表示，在公七公園對面，這一塊佔地2千平方公尺的面績，打造一座兒童公園，裡頭除了有相當顯眼的三座溜滑梯之外，還有平橫木、攀爬網等兒童遊戲設施，希望讓新市鎮的孩子能夠有更多的公園設施可以使用玩樂。

由新北市議員鄭宇恩爭取九百多萬元的經費，在公司田溪畔，公七公園對面所打造的溪畔公園，有相當矚目的溜滑梯，里長也說，這一座融入全齡化設施，大小朋友都能一起享受樂趣，不僅有體健設備，一旁就是輕軌濱海沙崙站交通便利，更連接公司田溪步道，串連漫步健行路線相當適合的一座親子公園。在這一座公園啟用後，將為新市鎮帶來更完善的休憩設施，也期盼帶給新市鎮居民兒童遊憩的新亮點。

淡水 溜滑梯

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