核安第30號孤島演習逼真 石門區動員民眾熱情參與

核能一廠雖於107年底進入除役期間，但在核安不容忽視前提下，新北市政府於今(11)日上午辦理113年核安第30號演習實兵演練，演習假想除役中之核能一廠發生核子事故，石門地區成孤島運補演練，動員500位民眾，各單位共計800人及直升機1架次、各式車輛16輛，呈現核災發生時之應變作業。

新北市副市長朱惕之表示，看到本次演習應變人員認真的操演，相當的感動，也看到民眾熱情參與，結合現場真實的情景，來檢驗應變程序落實核安各項環節。此外這次演習，也首次辦理孤島運補演練，模擬嚴重的道路中斷，產生了石門區形成孤島問題，災害當下由國軍調派黑鷹直升機執行任務，於石門區石門國小降落，進行醫藥品及物資緊急運補演練，現場相當逼真。

這次演練，演練從核子事故發生之初期，一直進展至廠區緊急事故，包含遊客疏散、核安防護教育、孤島運補、民眾防護行動等科目依序進行演練，過程相當順利，後續新北市還會再針對核子事故緊急應變計畫區內民眾，持續辦理防災社區民眾防護行動演練，也請民眾能多多參加，來汲取核安知識及熟稔核安應變相關工作。