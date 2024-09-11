連續八年送餐 金山公所攜手新生活促進會關懷長輩

中秋佳節腳步接近，為了要讓獨居長輩感受到佳節氛圍，金山區公所攜手深耕北海岸，為獨老送餐服務的新生活社會福利發展促進會，一起在中秋節之前為獨居長輩送上溫暖的關懷與應景的糕餅、柚子，希望區內的獨居長輩在市府與新生活促進會的多方照顧下，能夠度過溫暖佳節。

金山區長劉昌松指出，中秋節前與新生活創辦人為獨居長輩將秋節的祝賀親送到家，而這次的到訪除了向長輩關懷，新生活也特別準備了民生物資以及糕餅及柚子，希望透過應景的食物能夠將過節的氛圍傳遞，而區公所也特別感謝新生活連續八年，不辭辛勞也不嫌北海岸偏遠，每天不間斷的為獨居長者的送餐服務，讓獨老不需要為每日的餐食煩惱。

新生活社會福利發展促進會創辦人羅素如說，因應中秋佳節即將到來，天天送餐也送溫暖關懷的新生活社會福利發展促進會，趕在佳節前將祝福提前送到獨老手中，希望透過餐餐不間斷以及三大重要節日的關懷送暖，要讓獨老感受到來自社會的暖流，溫暖的度過每一天。