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嘉市警局人事異動 陳紀汎首位嘉市警女性基層派出所長
嘉義市警察局今天進行職務調整，包括警務員、分隊長、所長、第二副所長等職務人員，共計20人，當中刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查員陳紀汎，除陞任第八序列警務員外，同時接任第二分局長竹派出所兼任所長職務，也是嘉義市警局首位女性基層派出所所長。
陳紀汎畢業於淡江大學經濟系，96年基層警察特考班結業，2008年10月初任警職，從事基層第一線執行工作，服務期間並持續至中央警察大學進修，取得該刑事警察學系研究所碩士學位，曾歷任警員、刑事分隊長、偵查員等職務，從基層警員幹起，法令學識與實務經歷完整，且長期投入刑事工作，並隨著科技資訊及犯罪手法變化，持續精進提昇科技偵查犯罪專業素養與能力，獲得相關專業課程證照，本次派任所長職務，無論是內部管理或偵防犯罪方面，相信能夠激發最嘉女孩的韌性與即戰力，做好各項為民服務及打擊犯罪工作。
陳紀汎表示，感謝長官厚愛、肯定，會向資深優秀同事請益學習，在執法部分，因為女性較男性柔和，將以理性柔和幫忙溝通協調。
局長沈炳信表示，警察工作多元，不分性別，過去外界對警察印象都是「陽剛」，現在女力崛起，愈來愈多女性加入警察行列，並投入第一線工作，而基層派出所負責各項警察勤務執行，深入社區角落，是建構地方安全防護網的重要環節，也是守護民眾的具體表現。所長職務工作極富挑戰性，而陳紀汎主動參加所長甄選，並經錄取列冊候用，展現其對第一線工作積極態度及勇於承擔精神，本次派任所長職務，期許能夠發揮專長，細心傾聽民眾及員警的心聲，凝聚同仁向心力，一起用心努力，打造安全有感、幸福永續的最「嘉」治安環境，讓民眾安心生活、放心治安。
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