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新北永和重陽敬老義剪燙邁入第22年 送暖銀髮族

中央社／ 新北11日電

新北市永和重陽敬老義剪、義燙、義診邁入第22年，今天在永和國父紀念館登場，義剪團隊打理長者容顏整潔清爽，國民黨立委林德福、新北市議會副議長陳鴻源到場祝福長者健康。

新北市永和區婦女會、曼都集團永和店、陳鴻源服務處等今天在永和國父紀念館舉辦「幸福送暖、讓愛從頭」義剪、義燙等重陽敬老活動。這項活動除2021年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻暫停1次，已舉辦22年。

主辦單位指出，今天上午不到10時，200個名額就已滿額。現場長者有的修剪頭髮，有的長輩燙髮，充滿熱鬧氣氛。

曼都集團董事長賴淑芬致詞表示，這是第22屆義剪活動，設計師團隊清晨6時30分許即到場貼心地周全準備，希望帶給長者歡樂與整潔亮麗容顏。

活動中，陳鴻源與永和婦女會理事長劉世琪一起頒發感謝狀給陳根塗先生文教基金會等46個贊助單位，感謝各單位共襄盛舉，讓現場的長輩都笑容滿面。

劉世琪指出，重陽敬老義剪、義燙、義診活動是永和地區的年度盛事，現場除動員曼都集團髮型設計師及助理外，穀保家商也出動美髮、美容科師生投入，為長輩服務。

新北市副市長陳純敬、新北市社會局副局長吳淑芳、永和區長莊茂坤等人也到場致意。立委林德福致詞表示，照顧長輩讓大家有愉快的晚年很重要，並感謝曼都等企業有成之後回饋社會。

永和 長輩

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