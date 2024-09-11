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蔣萬安參訪MIT 盼人工智慧助力北市城市規劃

中央社／ 台北11日電
訪美中的台北市長蔣萬安。圖／取自北市府提供畫面。
訪美中的台北市長蔣萬安。圖／取自北市府提供畫面。

台北市長蔣萬安訪美，10日參訪麻省理工學院，表示對能預測交通、容受力等城市規劃的模型很感興趣，希望北市未來能進一步與他們合作，例如規劃都市更新或專業特區。

蔣萬安率團訪美，10日行程為參訪麻省理工學院（MIT），結束後前往費城。

蔣萬安接受媒體聯訪時表示，參訪了電腦科學暨人工智慧實驗室（CSAIL）及媒體實驗室（MediaLab），了解 MIT在人工智慧及創新科技的發展，並到以超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰命名的大樓拍照。

蔣萬安表示，Media Lab 有一區專門談城市科技，其中有模型可以事先預測交通動線、城市的容受力、密度等，有助與住戶溝通，各局處都很感興趣。

蔣萬安說，會具體提出計畫，希望能跟這些實驗室合作；媒體追問是否運用在北士科園區等，蔣萬安指出都市更新或規劃專業特區等，其實都可以運用這些新的技術，北市很願意跟Media Lab 以及跟CSAIL有更進一步的合作。

蔣萬安表示，參訪 Media Lab時碰到Scratch遊戲的創辦人，印象深刻，也交流其創辦理念及如何運用創新技術讓互動模式更生動先進；蔣萬安希望培養更多人才，現在就向下扎根做好基礎，未來希望在大學甚至高中職有更多校園合作。

蔣萬安 都市更新

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