臺北市運動有功團體及人員 龍舟匠師劉清正榮獲「終身成就獎」

臺北市政府體育局10日舉行「臺北市113年運動有功團體及人員表揚典禮」，共頒發「傑出運動選手獎」、「優秀運動教練獎」、「績優體育團體及個人獎」、「運動推手獎」、「推動運動性別平等獎」、「2024巴黎奧運優秀選手及教練獎」以及「終身成就獎」等7大獎項；臺北市政府林奕華副市長除頒獎給53名對北市體育深耕貢獻者， 期盼能成為臺北市的運動大使、帶動全民運動風氣，共同為打造「運動之都」目標邁進外，也將最高殊榮「終身成就獎」親手交給一生致力投入龍舟運動文化的「阿正師」劉清正，讚揚其成就堪為臺灣國寶。

臺北市體育局表示，象徵最高榮譽的「終身成就獎」則頒給將精湛匠藝奉獻於龍舟60餘年、一生打造無數龍舟的傳奇匠師「阿正師」劉清正，現年83歲的他堪為臺灣龍舟運動發展的幕後英雄。本屆獎項中，傑出選手與優秀教練多數參與第19屆杭州亞洲運動會並奪得佳績；而運動推手團體分別頒授辦理16屆身心障礙桌球賽的「中華郵政股份有限公司」、培訓視障陪跑員並推廣視障者參與路跑、登山等運動的「社團法人中華視障路跑運動協會」、透過羽球盃賽推廣全民參與以及贊助臺北市基層學校訓練經費的「中華民國全民羽球發展協會」、近4年贊助臺北馬拉松達現金750萬及物資216萬的「美商賀寶芙股份有限公司台灣分公司」以及無償提供本府使用龍舟紀錄片的「旭源營造工程股份有限公司」。

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