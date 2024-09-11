聽新聞
0:00 / 0:00
三重海砂屋傳陽台頂板崩落 新北市府：研商是否停用
有關新北市三重區永安北路1段11巷1號4樓海砂屋後陽台頂板崩落一案，新北市府工務局表示，10日上午獲悉後，迅即派員會同專業技師到場會勘表示，勘查結果為後陽台頂板崩落，其餘室內樑柱結構輕微損壞；技師建議崩落部分速委由專案技師進行補強設計，專業廠商施工，以免繼續掉落，接下來將會再召集相關技師公會研商是否需停止使用。
工務局指出，三重永安北路1段11巷1號附近135戶為市府列管海砂屋，領有民國77年使用執照，為地上5層RC構造物，於111年核備為高氯離子鋼筋混凝土建築物（海砂屋），且該建築物已達自治條例得停止使用的標準。針對本次個案，技師建議崩落部分儘速委由專案技師進行補強設計、專業廠商施工，以免繼續掉落。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言