三重海砂屋傳陽台頂板崩落 新北市府：研商是否停用

有關新北市三重區永安北路1段11巷1號4樓海砂屋後陽台頂板崩落一案，新北市府工務局表示，10日上午獲悉後，迅即派員會同專業技師到場會勘表示，勘查結果為後陽台頂板崩落，其餘室內樑柱結構輕微損壞；技師建議崩落部分速委由專案技師進行補強設計，專業廠商施工，以免繼續掉落，接下來將會再召集相關技師公會研商是否需停止使用。

工務局指出，三重永安北路1段11巷1號附近135戶為市府列管海砂屋，領有民國77年使用執照，為地上5層RC構造物，於111年核備為高氯離子鋼筋混凝土建築物（海砂屋），且該建築物已達自治條例得停止使用的標準。針對本次個案，技師建議崩落部分儘速委由專案技師進行補強設計、專業廠商施工，以免繼續掉落。

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