酷暑難耐 竟然有街友坐在新北人行道露天乞討

今年夏天特別熱，白天氣溫經常超過35度，有民眾發現居然有街友在人行道上倚坐在電線桿旁，露天乞討，似乎不怕高溫曝曬，也不擔心電線桿漏電。

民眾說，已經多次看到這位年紀大概60多歲的女街友，就坐在板橋文化路、捷運站旁的人行道的地上，戴著口罩無精打采倚靠在電線桿，面對著要穿越斑馬線的行人，身旁還放了一個大鋼杯。

新北市社會局表示，只要接獲通報都會派人去協助街友，包括臨時安置住處，長期也會輔導培養一技之長。

新北社會局今年「街友職訓專班」共計11人參訓，10人順利獲廠商錄取，這個專案從108年啟動，開設過清潔人員培訓班、綠美化園藝班共7班，有76人參訓，媒合54人重返職場，媒合成功率達到7成。

據了解，也有部分街友不願被安置或是輔導就業，後來又回到街頭。

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