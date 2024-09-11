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新北市低碳認證 社區總動員年減10%用電

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
中和區遠雄左岸玫瑰園社區獲得新北市低碳社區白金認證。記者葉德正／攝影
中和區遠雄左岸玫瑰園社區獲得新北市低碳社區白金認證。記者葉德正／攝影

新北市環保局11日舉辦「低碳社區標章暨低碳永續家園授證典禮」，這次共有1個行政區及15個里獲環境部低碳永續家園認證，52個社區獲得新北市低碳標章認證，其中獲最高等級「白金級」認證的中和區遠雄左岸玫瑰園社區，透過綠屋頂、汰換節能燈具與資源回收獲得青睞，年減10%用電，不僅省了荷包，社區環境更好，也讓社區住戶更積極參與。

新北市環保局長程大維今頒發證書並表示，在全球淨零發展趨勢下，新北市積極推動各項溫室氣體減量及調適工作，其中「住商部門」溫室氣體排放是新北市最大宗的排放源，約占整體排放量4成，如何讓民眾願意從生活中落實減碳，成為重要工作。

程大維說，今年有52個社區取得低碳社區標章認證，較去年成長1.4倍，累計已有203社區獲得認證，有越來越多人支持並願意投入。

環保局表示，新北市創立「低碳社區標章」，針對綠建築、綠色能源、循環資源、綠色交通、永續生活環境及創新作為等6大面向18項指標進行評比，經過專家學者實地評核後，授予社區「白金級」、「金熊級」及「銀鵝級」等認證。

獲得「白金級」認證的遠雄左岸玫瑰園社區，一路從銀鵝級、金熊級，今年獲得最高等級，前主委王世輝表示，社區透過設置綠屋頂，開放居民種菜，並選擇適合的植物，不僅降低頂樓的室內溫度，更成為住戶們聯繫感情的好所在，另外透過節能燈具汰換、充電樁推廣等，電費年減10％以上，大家看得到成果，也更願意加入，

本次環境部低碳永續家園認證中，五股區也以「區」獲得銀級認證，區長藍瑞珉表示，過去五股垃圾山周邊違章工廠林立，他們結合市府、公所與在地力量，將周邊的空地、畸零地、荒廢地透過植栽綠美化，讓地方煥然一新。

環保局表示，獲獎單位從生活周遭落實的淨零行動不勝枚舉，如建物綠化、透水鋪面人行道、設置再生能源系統或積極推廣使用節電電器、燈泡及省水設備等，也有里結合低碳飲食與照顧長者，籌辦老人共餐或是社區發起二手物資交換等，這些低碳行動，凝聚了市民環保共識，更是新北市實踐淨零目標不可或缺的力量。

低碳 環保局長

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