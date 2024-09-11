匯聚37處商圈、75攤美食 台北商圈嘉年華14日開展

第九屆台北生活祭—商圈嘉年華將於9月14日到16日於圓山花博公園登場，商業處表示，今年網羅37處商圈、75攤美食，更嚴選出16間特色新品，以及3公尺高的巨型月亮造型氣球佈景，邀請民眾在中秋節前夕過節。

商業處長高振源表示，商圈們匯聚到花博公園內，讓民眾一次逛足所有商圈，更感謝各商圈理事長們的努力，統計上半年業績成長8%，這次趁著中秋節前夕舉辦，人潮勢必會增加。

他說，同時適逢台北建城140年，陸續與9處商圈合作，辦理4場次的「商圈半日遊活動」，透過商圈店家手作體驗，共同導讀商圈歷史與特色。

商業處科長翁誌麟說，今年延續往年好評的「主題選物」、「主題新品」及「異業合作」，開發出許多中秋選物，像是貓空商圈的Cristina Candle推出商圈名攤名店聯手的異業合作。

另外，應景的中秋節前夕，活動也將開放限定名額的烤肉，民眾就能在花博爭艷館前吹著微風、聽著音樂邊烤肉，品嚐在地商圈的特色美食或禮品。