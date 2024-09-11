快訊

幻象遭鳥擊卻派飛成失事主因？ 空軍4點說明調查進度

花蓮再獲2億元救觀光 業者盼五月天歌迷多停留幾天

高雄多人突收「不明月餅禮盒」不敢吃 警追查後揭暖心真相

西門町街頭藝人16日起晚上9點禁音 北巿議員：不符商圈現況

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市文化局公告，西門徒步商圈將於16日起，街頭藝人於晚間9點後禁止使用麥克風等擴音設備。示意圖。本報資料照片
台北市文化局公告，西門徒步商圈將於16日起，街頭藝人於晚間9點後禁止使用麥克風等擴音設備。示意圖。本報資料照片

台北西門町徒步區將於9月16日起，公告晚間9點過後，街頭藝人禁止使用擴音設備，若經勸導未改善，可以限制使用展演點。消息公告後不少街頭藝人反彈，連在地議員也認為，該公告不符合西門町商業區的現況，上路過於倉促。

文化局表示，由於民眾反應晚間9點以後，街頭藝人的擴音設備會影響到居住安寧，因此才會增列西門徒步區禁用擴音設備，如外接音箱、錄放音機、手機及麥克風等規定，將於9月16日實施。

文化局提醒，如果違反規定經勸導仍未改善，首次註記一年內累計達3次，其第3次註記的下一個月起一年內，該申請人不得申請及使用展演點。

據了解，消息公告後不少街頭藝人受到影響，歌唱類型的藝人認為等於禁止演出，也認為徒步區展演時段是到10點，為何要提早一個小時禁止，引起不少議論。

在地的台北市議員徐立信質疑，西門徒步商圈多半是觀光客為主，且大樓多數為旅館住宿或店鋪，反倒是住家比較少，而且西門町的商圈特性，店面等都會營業到較晚時間，因此也不曾接過民眾陳情周遭太吵的狀況。

徐立信認為，相關規定上路過於倉促，且沒有和在地民意代表、里長等座談討論，「完全沒有符合西門町的現況。」

文化局 街頭藝人 西門町

延伸閱讀

西門町街頭藝人新規9月16日上路 晚間9時後禁用音箱

又見坑殺？西門町攤商2包水果賣659元 消保官：限期改善

亞洲唯一！紅牛車隊台中展演 盧秀燕：無人機1飛罰30萬

影／紅牛封街賽車展演 盧秀燕：禁止空拍違者罰30萬

相關新聞

西門町街頭藝人16日起晚上9點禁音 北巿議員：不符商圈現況

台北西門町徒步區將於9月16日起，公告晚間9點過後，街頭藝人禁止使用擴音設備，若經勸導未改善，可以限制使用展演點。消息公...

淡北道路施工便橋主梁完成 10月中啟用加快工程效率

連結雙北的淡北道路工程持續引發關注，新北工務局利用兩周末完成施工便橋主梁吊裝作業，後續相關工程預計可讓便橋於10月中啟用...

年度特優里長及民政人員表揚 侯友宜：里長好、市政就好

新北今表揚特優里長及民政人員，其中有2名最高齡績優里長83歲，最年輕的則是35歲的中和區仁和里長林達，自辦清潔隊一日體驗...

新北議員媒合律師駐點烘內派出所實物銀行 服務弱勢家庭

新北市「汐止烘內派出所實物銀行」從烘內遷址到汐止警分局後方，讓需要幫助的人不用大老遠跑到汐萬路。新北市議員張錦豪察覺弱勢...

北市指定2古物 新北勘淡水古牆

緊鄰政大的台北木柵萬興福德宮福德神石像，及士林國小校藏日本油畫大師淺井忠作品「湯島聖堂大成殿」，經審議通過指定為一般古物...

猴硐貓橋修繕 火車站仍沒電梯

新北瑞芳猴硐車站是遠近馳名的賞貓熱點，車站長年沒電梯，對年邁長輩、身障旅客不便，日前有民眾拍下輪椅族透過升降設施通行月台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。