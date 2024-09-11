西門町街頭藝人16日起晚上9點禁音 北巿議員：不符商圈現況

台北西門町徒步區將於9月16日起，公告晚間9點過後，街頭藝人禁止使用擴音設備，若經勸導未改善，可以限制使用展演點。消息公告後不少街頭藝人反彈，連在地議員也認為，該公告不符合西門町商業區的現況，上路過於倉促。

文化局表示，由於民眾反應晚間9點以後，街頭藝人的擴音設備會影響到居住安寧，因此才會增列西門徒步區禁用擴音設備，如外接音箱、錄放音機、手機及麥克風等規定，將於9月16日實施。

文化局提醒，如果違反規定經勸導仍未改善，首次註記一年內累計達3次，其第3次註記的下一個月起一年內，該申請人不得申請及使用展演點。

據了解，消息公告後不少街頭藝人受到影響，歌唱類型的藝人認為等於禁止演出，也認為徒步區展演時段是到10點，為何要提早一個小時禁止，引起不少議論。

在地的台北市議員徐立信質疑，西門徒步商圈多半是觀光客為主，且大樓多數為旅館住宿或店鋪，反倒是住家比較少，而且西門町的商圈特性，店面等都會營業到較晚時間，因此也不曾接過民眾陳情周遭太吵的狀況。

徐立信認為，相關規定上路過於倉促，且沒有和在地民意代表、里長等座談討論，「完全沒有符合西門町的現況。」