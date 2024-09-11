淡北道路施工便橋主梁完成 10月中啟用加快工程效率

連結雙北的淡北道路工程持續引發關注，新北工務局利用兩周末完成施工便橋主梁吊裝作業，後續相關工程預計可讓便橋於10月中啟用，加速淡北道路施工效率。民代表示，居民對交通黑暗期尚可接受，比較擔憂還是工程安全問題，須加強夜間警示，也要注意施工人員安全。

新北市政府施作淡北道路工程已在8月30日、31日及9月6日、9月7日連續兩個周末順利完成跨越紅樹林捷運站施工便橋主梁吊裝並陸續組裝隔梁及鋪面，後續將在與捷運主管機關演練並確保安全無虞後，預計10月中旬開始啟用供施工機具進出臨河側工區的施工便橋，提高施工效率。

工務局指出，連結新北淡水及台北北投的淡北道路全長5.45公里，可紓解台2線交通瓶頸，今年1月開工後，淡金路高架橋、中正東路地下箱涵、紅樹林站後方平面道路、基督書院旁主線高架橋等數個工作面均依照原核定計畫同步開始施作。

工務局說明，淡北道路主辦單位新工便橋主梁吊裝作業已順利在8月30日、31日及9月6日、9月7日連續兩個周末利用夜間施工完成，目前依序施作部分隔梁、交叉拉桿、鋪設覆工板以及施工便橋引道，預計在10月初即可整體完成。

新工處長簡必琦表示，捷運主管機關已經審核通過施工便橋對捷運安全的影響評估及施工計畫，為避免影響捷運通行，施工便橋完成後將與捷運主管機關共同演練，包含夜間機具行駛、緊急事故處理對策等，盼便橋啟用可使整體施工效率提高。