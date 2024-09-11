年度特優里長及民政人員表揚 侯友宜：里長好、市政就好

新北今表揚特優里長及民政人員，其中有2名最高齡績優里長83歲，最年輕的則是35歲的中和區仁和里長林達，自辦清潔隊一日體驗結合生態教育，寓教於樂。新北市長侯友宜表示，里長做好，區政、市政就會好，很多里長與他大家相識、相知、相惜，更攜手相伴挺市政。

新北113年特優里長及績優民政人員表揚大會中，共有117位里長及53位民政人員獲表揚，現場眾多區長及地方人士也到場同賀。侯友宜親自一人一人頒狀表揚，盼大家能繼續為新北市努力。

侯友宜表示，新北有1032位里長，在幅員遼闊、擁有超過400萬人口的新北市，里長是做好市政重要的關鍵角色，里長做得好，區政、市政就會好。自己在新北市已經14年，好多里長都是陪伴他走到今天的重要夥伴，大家相識、相知、相惜，更攜手相伴挺市政。

績優里長中，侯友宜特別點名最年輕的林達，曾召集近20個攤位舉辦聖誕二手市集，也辦環保小義工活動，安排清潔隊一日體驗及濕地生態之旅，孩童寓教於樂，活動廣受里民好評。

淡水區油車里長唐儷樺過去設法活化廢棄校舍成為長者活動、共餐、務農場域，她分享校舍原受教育用地限制，也曾透過公所反映希望能借用，但仍無回應，後再反應並由侯友宜協調，如今順利成為多功能的長者活動中心，尤其該地無障礙空間，方便長者前往。

這次最高齡績優里長有2位，包含83歲的永和區勵行里長洪敏已服務近20年，積極媒合民間資源服務弱勢；83歲的汐止區秀山里長廖烱華25年如一日，擔任秀峰國小導護志工。資深特優里長亦有2位，皆已連任9屆，服務年資達33年，包含土城區青雲里長廖特青、深坑區阿柔里長羅定國。