西門町街頭藝人新規9月16日上路 晚間9時後禁用音箱

台北市西門町徒步區為熱門街頭藝人展演場地，然而文化局接獲民眾數次反映音量影響安寧，決定16日起禁止晚間9時後使用音箱、麥克風等擴音設備，並持續觀察調整。

台北市文化局9日公告修正「台北市信義及西門徒步區街頭藝人從事藝文展演活動申請管理要點」部分規定，並自9月16日生效。

修正後要點新增要求攤位上方覆蓋雨傘的大小範圍不得擋住或遮蔽附近商家、招牌及影響周邊動線，及西門徒步區晚間9時後禁用擴音設備，包含外接音箱、錄放音機、手機及麥克風等。

管理要點規定，若違反規定並經勸導未立即改善，將註記於違規紀錄表，1年內累計註記達3次，次月起不得申請及使用展演點1年。

消息一出，不少街頭藝人在社群平台上抱怨，有歌手認為規定太嚴格，等於直接禁止歌唱演出，且西門徒步區的展演時段是到晚間10時，提早1個小時根本沒差別。另一名舞者則質疑，文化局未事先溝通，說封殺就封殺。

台北市文化局藝術發展科長許宏光說明，因民眾多次反映街頭藝人展演的聲音影響居住安寧，經巡查人員現場規勸降低音量後，狀況仍持續發生，所以決定直接規定晚間9時後禁用擴音設備。

許宏光指出，接獲較多投訴的是鄰近捷運西門町站6號出口的展演點，商圈內武昌街及漢中街的展演點則較少，因此未來會持續觀察是否可能僅限制單一展演點。

萬華區萬壽里里長吳美玟認為，即便文化局下令晚間9時後不准用喇叭，家長也可能覺得晚間7時吃完晚餐就該安靜、讓孩子唸書，所以大家應該互相體諒、好好溝通，透過調整音響方位或展演地點來找到平衡點。