快訊

賀川首次交鋒結束！賀錦麗強勢猛攻 川普被激怒淪防守下風

失事幻象飛官謝沛勳「勇敢又幸運」 急診部主任曝傷勢

半導體風雲／盛世背後暗潮洶湧 台廠如何應對3大挑戰？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北議員媒合律師駐點烘內派出所實物銀行 服務弱勢家庭

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市議員張錦豪邀請5名律師，每周末輪流駐點新北市政府社會局實物銀行汐止分行，為民眾提供法律諮詢服務。記者邱瑞杰／攝影
新北市議員張錦豪邀請5名律師，每周末輪流駐點新北市政府社會局實物銀行汐止分行，為民眾提供法律諮詢服務。記者邱瑞杰／攝影

新北市「汐止烘內派出所實物銀行」從烘內遷址到汐止警分局後方，讓需要幫助的人不用大老遠跑到汐萬路。新北市議員張錦豪察覺弱勢家庭遇到法律問題，可能求助無門，邀請律師9月起每周六駐點在實物銀行，讓領取物資的人可順道求助，解決更多生活問題。

烘內派出所位在汐止區通往五指山，因為建築特色曾被譽為全台最美派出所。2017年間擔任所長的楊幼暉及志工分隊長許崇修發起成立實物銀行，以派出所為基地，每月舉辦弱勢家庭共餐暨發放物資活動。2012年正式成立「烘內派出所實物銀行」，時任新北副市長謝政達出席揭牌儀式。

烘內地區相對偏遠，烘內派出所實物銀行總團長許崇修覺得會造成弱勢家庭不便，今年6月間把烘內派出所實物銀行，遷移到汐止分局後方的中正市場門口（民生街2巷1號），並轉型為新北市政府社會局實物銀行汐止分行，因為鄰近火車站，公車路線較多，方便民眾造訪。

張錦豪說，感謝許崇修及志工們長期服務汐止地區弱勢家庭，每月固定辦理供餐，並將各方送來的物資及時傳遞給需要的人。

為了讓實物銀行的功能更多元，張錦豪邀請房彥輝、章文傑、吳嘉瑜、王子璽及王可文5名律師，每周六上午10點至11點輪流在實物銀行汐止分行駐點，除了領取物資的人可諮詢，中正市場採買民眾相當多，需要法律諮詢的民眾也有善加運用。

新北市議員張錦豪邀請5名律師，每周末輪流駐點新北市政府社會局實物銀行汐止分行，為民眾提供法律諮詢服務。記者邱瑞杰／攝影
新北市議員張錦豪邀請5名律師，每周末輪流駐點新北市政府社會局實物銀行汐止分行，為民眾提供法律諮詢服務。記者邱瑞杰／攝影
新北市議員張錦豪邀請5名律師，每周末輪流駐點新北市政府社會局實物銀行汐止分行，為民眾提供法律諮詢服務。記者邱瑞杰／攝影
新北市議員張錦豪邀請5名律師，每周末輪流駐點新北市政府社會局實物銀行汐止分行，為民眾提供法律諮詢服務。記者邱瑞杰／攝影

實物銀行 汐止

延伸閱讀

汐止市議員攜手實物銀行法律服務 送盆栽慶開幕

汐止智慧溪下大雨水淹垃圾多 市議員會勘改善

汐止汐萬路廢棄車佔用停車亂 地方會勘公告移除

亂停車、丟垃圾及攤販進駐 居民憂「賴皮寮」亂象再現

相關新聞

新北議員媒合律師駐點烘內派出所實物銀行 服務弱勢家庭

新北市「汐止烘內派出所實物銀行」從烘內遷址到汐止警分局後方，讓需要幫助的人不用大老遠跑到汐萬路。新北市議員張錦豪察覺弱勢...

北市指定2古物 新北勘淡水古牆

緊鄰政大的台北木柵萬興福德宮福德神石像，及士林國小校藏日本油畫大師淺井忠作品「湯島聖堂大成殿」，經審議通過指定為一般古物...

猴硐貓橋修繕 火車站仍沒電梯

新北瑞芳猴硐車站是遠近馳名的賞貓熱點，車站長年沒電梯，對年邁長輩、身障旅客不便，日前有民眾拍下輪椅族透過升降設施通行月台...

共享機車久占停車格 引發民怨

雙北積極推綠色運輸，共享機車超過2萬6千輛，但民眾常抱怨停車格都被共享機車占用，沒地方停。北市交通局說，已要求業者加強調...

淡水天主堂重建發現清代古牆 文史工作者盼列歷史建築

新北淡水法蒂瑪聖母堂俗稱淡水天主堂，約63年歷史，由於教堂老舊7月初開始重建，拆除護室天花板時發現清代古牆遺構。滬尾田野...

亂丟垃圾件數增 議員籲北市重新設置垃圾桶

台北市現行設置公園、路邊垃圾桶共計2000組，但是亂丟垃圾開罰件數卻逐年上升，北市議員詹為元發現，其中不乏將家庭垃圾帶到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。