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新北議員媒合律師駐點烘內派出所實物銀行 服務弱勢家庭
新北市「汐止烘內派出所實物銀行」從烘內遷址到汐止警分局後方，讓需要幫助的人不用大老遠跑到汐萬路。新北市議員張錦豪察覺弱勢家庭遇到法律問題，可能求助無門，邀請律師9月起每周六駐點在實物銀行，讓領取物資的人可順道求助，解決更多生活問題。
烘內派出所位在汐止區通往五指山，因為建築特色曾被譽為全台最美派出所。2017年間擔任所長的楊幼暉及志工分隊長許崇修發起成立實物銀行，以派出所為基地，每月舉辦弱勢家庭共餐暨發放物資活動。2012年正式成立「烘內派出所實物銀行」，時任新北副市長謝政達出席揭牌儀式。
烘內地區相對偏遠，烘內派出所實物銀行總團長許崇修覺得會造成弱勢家庭不便，今年6月間把烘內派出所實物銀行，遷移到汐止分局後方的中正市場門口（民生街2巷1號），並轉型為新北市政府社會局實物銀行汐止分行，因為鄰近火車站，公車路線較多，方便民眾造訪。
張錦豪說，感謝許崇修及志工們長期服務汐止地區弱勢家庭，每月固定辦理供餐，並將各方送來的物資及時傳遞給需要的人。
為了讓實物銀行的功能更多元，張錦豪邀請房彥輝、章文傑、吳嘉瑜、王子璽及王可文5名律師，每周六上午10點至11點輪流在實物銀行汐止分行駐點，除了領取物資的人可諮詢，中正市場採買民眾相當多，需要法律諮詢的民眾也有善加運用。
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