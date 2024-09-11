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北市指定2古物 新北勘淡水古牆

聯合報／ 記者劉懿萱邱書昱／連線報導
萬興福德宮福德神石像是由本土觀音山岩刻成。圖／台北市文獻館提供
萬興福德宮福德神石像是由本土觀音山岩刻成。圖／台北市文獻館提供

緊鄰政大的台北木柵萬興福德宮福德神石像，及士林國小校藏日本油畫大師淺井忠作品「湯島聖堂大成殿」，經審議通過指定為一般古物，台北市指定一般古物也累積至237案878件；淡水天主堂則因重建發現清代古牆，文史工作者紀榮達盼暫列文資以保留建物，新北文化局9日會勘後，後續將與專家討論評估。

台北市立文獻館指出，萬興福德宮福德神石像是由本土觀音山岩刻成，地方耆老傳述，乾隆10年、1745年，當地墾民與原住民發生衝突，11人遇害身亡，地方以「十一命」為地名紀念此事，由當地望族鄭培公設祀福德正神以安撫民心，據日本時期地籍謄本顯示，萬興福德宮存在至少超過百年。

而淺井忠所作的「湯島聖堂大成殿」，是明治29年、1896年元旦，士林芝山岩發生抗日人士，殺害6位日籍老師的六氏先生事件，當時東京師範學校師生請任教於該校的油畫先驅淺井忠，以東京孔廟「湯島聖堂大成殿」為題繪成這幅作品。

文獻館說，淺井忠畫作少見，此畫反映淺井忠中年時期極為工整細緻的畫風，也為毀於關東大地震的湯島聖堂大成殿原建築留下珍貴畫面。畫作從芝山巖學堂時代一直傳承至現今的士林國小，近年曝光後，士林國小校方曾與日方合作修復與展示，目前原件珍藏於台北市立美術館。

另，新北淡水法蒂瑪聖母堂，俗稱淡水天主堂7月初重建時，拆除護室天花板發現清代古牆。滬尾田野工作室主任紀榮達說，淡水堂在明代1636年有3位神父殉道事蹟、1632年聖母遊行等無形文資，到清代時教會提供廂房，給因清法戰爭從湖南來台的兵勇，教會社宅義舉也是歷史事件，6年前就曾提出文資身分，期待與天主教對話保留文資，但天主教一心只想蓋大教堂，最終解除列冊追蹤。

紀榮達說，在拆除護室天花板時，發現清代古牆新事證，再度向文化局提出登錄為歷史建築。新北文化局表示，已邀請文資專家現場會勘。

文化局 新北 淡水

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