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猴硐貓橋修繕 火車站仍沒電梯
新北瑞芳猴硐車站是遠近馳名的賞貓熱點，車站長年沒電梯，對年邁長輩、身障旅客不便，日前有民眾拍下輪椅族透過升降設施通行月台的畫面，相當狼狽，居民嘆，猴硐火車站連個電梯都蓋不起來，卻花幾千萬幫貓蓋貓橋，似乎人不如貓。
立委廖先翔說，公部門在猴硐投入許多觀光資源，卻沒照顧當地居民通行便利。台鐵表示，猴硐車站正進行無障礙設施工程，包含新建車站大廳及第1、2月台共3座無障礙電梯，今年6月已進場施工，預計明年12月底前完工，另，車站上方跨越兩邊的貓橋因年久失修鏽跡斑斑，市府正進行修繕工程。
猴硐早年盛產煤礦，傳因煤礦沒落後居民搬走遺棄家貓成流浪貓，浪貓聚集成為賣點。動保處介入管理，數年前曾被CNN報導為世界六大賞貓景點，新北市府及猴硐車站也以貓村特色強力行銷吸引遊客。
不過猴硐車站長年未設置無障礙電梯，輪椅族、娃娃車上下月台相當不便，日前有民眾將輪椅族通行月台情況拍下貼網，遊客感嘆，猴硐火車站連個電梯都蓋不起來，對身障者不友善，卻花幾千萬幫貓蓋貓橋，實在人不如貓。
當地居民表示，車站歷經3屆立委到現在都還沒蓋好電梯，中央或地方政府要推動地方觀光，至少先做好行的便利，電梯議題談了10年，可見政府不重視民意。
台鐵回應，猴硐車站正進行無障礙設施工程，包含新建車站大廳及第1、2月台共3座無障礙電梯，今年6月已進場施工，預計明年12月底前完工。貓橋因年久失修，市府正進行修繕工程，觀旅局表示，平時有進行貓橋相關維護作業，橋梁結構安全無虞，猴硐當地環境潮溼多雨，將強化維管，營造更安全的通行環境。
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