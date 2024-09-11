共享機車久占停車格 引發民怨

雙北積極推綠色運輸，共享機車超過2萬6千輛，但民眾常抱怨停車格都被共享機車占用，沒地方停。北市交通局說，已要求業者加強調度，未移置將開罰7500到4萬5000元。新北交通局表示，同一車格共享機車不能停放超過72小時。

北市交通局統計，北市共享機車使用率達到22.4%，居全球之冠，《台北市共享運具經營業管理自治條例》及北市府與業者簽訂的行政契約中，共享機車若違停、久停或大量同時停放的情形，業者應於獲報4小時內移置，否則開罰。

民眾陳情，長安東路一段52巷路邊停車格被大量Go Share、WeMo等共享機車占據，住戶騎車返家時卻無位可停。

議員顏若芳說，當地商家、餐廳林立，許多民眾騎共享機車用餐，「騎車來、搭車走」避免酒駕，但集中停放的共享機車讓周遭居民生活不便，北市應盡速要求業者加強監控共享機車的移置需求，才能達成平衡；她也說，北市車位難求，市府正試辦「共享機車專用停車格」，未來應在共享機車容易久停區域重點設置。

北市交通局運管科長朱宸佐回應，依法單一業者不能連續停放超過3輛、同一街廓不能超過6輛；該處熱炒店林立，很多人使用共享機車，已要求業者加強調度，若於通報後4小時內未移可開罰。至於是否擴大「共享機車專用停車格」？朱說，會評估。

新北有WeMo、GoShare、iRent共享機車3家業者，總計1萬3359輛，去年被租借次數為318.6萬次。

新北交通局表示，新北市除訂定自治條例規範，也與共享機車業者簽約時，即在契約內明訂，一個街廓裡頭，共享機車不能多於2輛，而一個車格內，共享機車不能停放超過72小時；業者除要主動掌握轄區內車輛，市府也能介接業者後台系統，直接掌握每個街廓與機車停放時間，民眾也能主動通報，業者須在接獲通報內4小時內調度車輛。