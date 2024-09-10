亂丟垃圾件數增 議員籲北市重新設置垃圾桶

台北市現行設置公園、路邊垃圾桶共計2000組，但是亂丟垃圾開罰件數卻逐年上升，北市議員詹為元發現，其中不乏將家庭垃圾帶到公用垃圾桶去丟，呼籲重新配置及設計，也要增加清潔人力。環保局回應，會針對特定區域配備移動式攝影機，同時將違規棄置垃圾包從最低罰鍰從1200元提高為3600元。

台北市議員詹為元指出，北市設置近2000組公園路邊垃圾桶，但市府清潔隊的巡查員卻只有113名，平均1名巡查員要負責將近20個垃圾桶，且現行環保巡查員是由清潔隊員另行編派任務配置，人力嚴重不足。

詹為元說，若以上班8小時及垃圾桶的距離，一個垃圾桶恐怕一天只會巡視一次，實務上很難杜絕有心民眾隨意棄置家用垃圾。此外，環保局統計，民國111年違規棄置垃圾、家庭垃圾包棄置清潔箱裁罰案件高達近8千件，112年更超過1萬件，可見公園、路邊垃圾桶的美意被濫用。

詹為元認為，環保局應及早調整路邊垃圾桶規劃配置，重新配置垃圾桶地點、設計開孔大小，或者加強警告標語、與警政系統與鄰里研議是否增設監視器、提高罰款金額等，避免有心人士摸黑亂丟家用垃圾。

環保局回應，清潔人力配置依照人口數、垃圾清運點數、轄區垃圾量等考量，區清潔隊各分隊巡查員人數以1至3名為原則，由各隊擇優簽報推薦巡查員人選。同時，也會依需求搭配移動式攝影機輔助取締，目前已配備181台移動式攝影機。

環保局表示，部分區域有民眾於夜間違規排出廢棄物之情形，已責成各區清潔隊輪排夜間巡查人力，遏止民眾僥倖心態，並於112年8月15日起就違規棄置垃圾包從重裁罰，最低罰鍰從1200元提高為3600元，並於清潔箱上設置公告警示禁止丟棄家戶垃圾。