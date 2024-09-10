新北市板橋等5區 試辦大型重機專用停車格

新北市交通局今天說，板橋、八里、新莊與三重區部分路段自9月15日起試辦大型重機專用收費停車格位；中和區安和路大型重機專用停車格則自10月1日起試辦。

新北市政府交通局停車營運科長許芫綺今天透過新聞稿表示，大型重機日益增加，為善用有限停車空間，除既有的12萬4000多格公有汽車格外，新北已於50處公有路外停車場設置355格大型重機專用停車格位，交通局另依各路段路邊停車位相關數據分析，篩選大型重機停放率較高路段，試辦路邊大型重機專用停車格位。

許芫綺說，目前已規劃板橋區公園街、文化路2段182巷；八里區觀海大道；新莊區三泰路、復興路1段及三重區新北環河快速道路下方平面停車場設置大型重機專用停車格位，並自15日起比照同路段汽車收費時段，採計次收費，4小時計費1次，每次新台幣30元。

許芫綺表示，另外，中和區安和路大型重機專用停車格則自10月1日起試辦，收費方式相同。

交通局提醒，大型重機車身若超出專用停車格位尺寸，仍須將車輛停放於汽車格，交通局將視試辦情形檢討評估擴大區域實施可行性。