新北汐止拱北殿馨生關懷服務據點揭牌 撫慰馨生人心靈
今年為犯罪被害人權益保障法新法實施元年，為了構建犯罪被害人(馨生人)的多元完善的照顧，今(10)日犯罪被害人保護協會士林分會結合汐止在地百年廟宇拱北殿，辦理「馨生關懷服務據點」，並由法務部長鄭銘謙、犯保協會董事長張斗輝等人共同揭牌啟用，希望藉由優美開闊的環境和宗教的力量，讓馨生人走出傷痛，重新融入社會。
汐止拱北殿董事長林賴松，本身也是犯保協會的常務委員，所以因緣巧合之下合作設立「馨生關懷服務據點」，希望能藉由拱北殿的廣闊的地理位置、優美的環境和其宗教的撫慰，讓馨生人有一個讓心平靜的場所，外出與人互動團聚，也走出自身的傷痛。
法務部長鄭銘謙表示，馨生關懷服務據點設置的目的是讓馨生人在疲憊、勞累的時候有一個溫暖包容的地方可以休息，希望馨生人可以在此得到繼續前進的力量。
犯保協會董事長張斗輝也說，犯罪被害人會想說為什麼我這麼倒楣，常走不出陰霾，如何克服心理上的創傷讓他們走出來是最重要的，所以需要一路的相伴，讓他們能夠重拾人生的歡樂。
犯保士林分會也將會善用據點空間，不定期辦理各項戶外活動或是各種課程，以及共餐等等，希望將犯罪被害保護的觸角延伸到社區及鄰里，提供馨生人友善及溫暖的環境。
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