新北雙溪過港隧道燈具損壞沒修 立委協調年底全數完成

雙溪區過港隧道的燈具損壞多時，很多民眾都在關心何時要復原，今(10)日一早，立法委員廖先翔也邀請權責單位到現場說明復原情形，預計十月前會全面汰舊換新，並在年底前完成亮度調整，讓隧道裡外行車安全可提升。

共和里里長李蓁芳說，過港隧道在三月移交給公路總局，不過隧道內燈具陸續損壞，現在只剩下兩成提供照明，許多民眾反映視線不良，也關心到底何時進場來修復，全面恢復隧道內的照明。

立法委員廖先翔表示，今天邀請公路總局到現場向地方說明施工方向還有進度，隧道正式由公路總局接管後，燈具目前尚未修繕地方都很關心，對此公路總局也表示十月前會全面汰舊換新，並在年底前完成亮度調整，讓隧道裡外行車安全可提升。

雙溪區區長林銚傑表示，為節約能源，隧道內鹵素燈也要汰換為LED燈具，許多民眾都在關心進度，感謝立委廖先翔與公路總局今天到現場說明施工情形還有進度，年底可以全數完成，讓民眾通行安全更有保障。