淡水區公所新設金銀爐啟用 聖賢祠祭祖更便民

新北市淡水區聖賢祠，是淡水公有納骨堂，民眾在祭拜完要燒紙錢都得走到接近舊塔旁的臨時焚燒區，不僅是不方便，簡陋的設施，對於祭拜民眾而言，更是缺少了一些儀式感，因此淡水區公所日前在聖祠前方新設了兩座金爐及銀爐，並且在啟用時邀請法師來開爐啟用儀式，期望可以帶給民眾更便利的祭祖環境。

淡水區長陳炳仲表示，聖賢祠已設有16,965個骨灰、骨骸櫃位及祖先牌位等相關設施，祭祖市民眾多。過去於外圍空地以鐵網圍設焚燒區，民眾步行至外圍焚燒紙錢較為辛苦，且焚燒時灰燼飛散不僅造成環境汙染且危險。因此此，於聖賢祠增設金爐及銀爐，以方便民眾使用。

區長陳炳仲指出，新設之金爐以紅釉色彩為爐身底漆，屋簷及煙囪分別以喜慶之橘色及金色漆面搭配，另外銀爐則以較為樸素之白色為底漆色澤，另輔以莊重沉穩的深藍色，兩座爐體相互呼應且將特色嶄露無遺，使民眾得以一目瞭然、便於區分。開爐儀式由新北市政府殯葬管理處陳健民處長，會同淡水區公所陳炳仲區長共同主持、宣告啟用，地方議員、里長也到場參與，祈求保庇合境平安、事事順利。