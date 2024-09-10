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北市河濱公園8處塗鴉牆開放塗鴉

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

目前在臺北市共有8處河濱塗鴉區，其中面積最大的是在南港區的成美左岸塗鴉區，面積高達2120平方公尺(641坪)，面積第二大的則是位於松山區的觀山塗鴉區，面積1450平方公尺(約439坪) ，另外在美堤、福和、景美、成美右岸、龍山以及迎風河濱公園也設有塗鴉區，在這些牆上常常可以見到精彩的塗鴉創作。北市水利處表示，位於北市河濱公園內的 8 處堤壁塗鴉區，已於近日塗刷完成，現已恢復空白牆面，歡迎市民朋友前來發揮創意，打造河濱獨特的藝術風景。

水利處提醒，在北市河濱公園塗鴉僅限公告開放的8處塗鴉牆，河濱公園全區禁止塗鴉，在非開放處任意塗鴉屬於違法行為，水利處依據臺北市公園管理自治條例第 11 條第 10 款  「未經許可在公園設施上塗寫、插旗幟、懸掛或張貼物品等。」除要求行為人清除外，並依同法第 16 條可處 1 千 2 佰元以上 6 千元以下罰鍰，從重處罰。

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