樹林長壽公園地下停車場正式啟用 侯友宜：免費停車一個月

新北市樹林區長壽公園地下停車場暨市民活動中心於9日正式啟用，新北市長侯友宜表示，新北市府規畫地下停車場與活動中心共構，擴大周邊公園總綠化面積，提供民眾休憩空間也滿足地方停車需求，同時他也宣布，地下停車場自9日晚間6點起試營運，開放免費停車到10月9日止，共計1個月，歡迎多加使用。

新北市長侯友宜表示，長壽公園地下停車場導入全智慧停車服務管理，可提供224格汽車位、3格大型重機車格及105格機車位，同時為因應未來趨勢也設置6座充電樁及電動車專用滅火毯，提供民眾安全又便利的停車服務。此外，長壽市民活動中心可提供社區居民交誼活動、教育研習等多功能使用，加上周邊公園擴大規劃的綠地環境，未來將成為民眾休憩運動的好去處。

新北市政府補充，長壽公園地下停車場試營運期間開放免費停車，10月10日起正式收費營運，汽車臨停每小時30元、月票3,600元、轉乘月票2,880元；機車臨停每次20元、月票300元、轉乘月票240元。

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