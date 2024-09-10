2024白晝之夜11月2日大安區登場 時間提早降低干擾

2024白晝之夜11月2日登場，台北市文化局表示，此次活動結合自然及生態理念，以大安森林公園為主場域，並將啟動時間提早至下午2時，以降低對動植物及鄰里的影響。

白晝之夜起源於法國巴黎，台北市文化局從民國105年起響應舉辦，大稻埕、士林至信義區皆曾化身大型藝術展場。

台北市文化局發布新聞稿表示，今年的白晝之夜11月2日至3日登場，由曾操刀國慶總統府光雕等大型活動的陳怡潔擔任藝術總監，以「夜行動物派對」為主題，將大安森林公園作為主要展區，化身城市與生態連結的起點，邀請群眾一起重返自然的懷抱。

由於去年10月7日登場的白晝之夜遇到大雨，引發民眾抱怨動線混亂等，文化局表示，今年將活動日期改為氣候相對穩定的11月，將活動時間從晚間6時提早至下午2時啟動，延續到隔天凌晨2時，盼降低對大安森林公園動植物及周遭鄰里的衝擊。

文化局介紹，此次活動包含生態踏查、表演藝術、露天電影院、文創市集及藝文講演，場域除了大安森林公園，還納入台灣當代文化實驗場、忠泰美術館、師大美術館、永康商圈、建國花市等，為民眾打造多條不同個性的遊走路線。

文化局同時公布2024白晝之夜主視覺，由設計師廖小子操刀，想像並融合斯文豪氏攀蜥、中華鱉、赤腹松鼠、夜鷺、盤古蟾蜍等大安森林公園內特色物種的熱成像，呈現動物的生命能量與體型動作。