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是環保也是最美好的告別方式！台南船長為母親選擇海葬

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市船長黃以任的母親選擇海葬，不僅是為了環保，更是為了讓親人獲得更安詳的歸宿。圖／台南市民政局提供
台南市船長黃以任的母親選擇海葬，不僅是為了環保，更是為了讓親人獲得更安詳的歸宿。圖／台南市民政局提供

台南市政府為響應環保積極推廣海葬，鼓勵民眾以更自然、更環保的方式為親人送行，海之戀船長黃以任為其母親選擇了海葬，也為了讓親人獲得更安詳的歸宿，盼藉此拋磚引玉，讓海葬越來越受到大家的認同。

市長黃偉哲表示，海葬不僅是對環保的貢獻更是對生命的尊重。海之戀船長身為海葬服務的提供者，卻能以如此開闊的心胸，為親人選擇海葬足為大眾典範，相信透過海之戀的帶動，將會有更多民眾了解並接受海葬。

民政局長姜淋煌指出，海葬不僅能節省土地資源，減少土葬所帶來的環境污染，更能讓逝者回歸自然與大海融為一體。民政局延續海葬補助計畫，補助申請海葬每位亡者補助新台幣1萬5000元，協助辦理殮葬及租用船舶事宜，今年截至8月底本市海葬件數已達20位其中有13位申辦補助。

海之戀船長黃以任說，母親選擇海葬不僅是為了環保，更是為了讓親人獲得更安詳的歸宿。大海是生命的起源也是生命的歸宿，將親人的骨灰撒入大海是一種最美好的告別方式。

台南市為響應環保推廣海葬，還可補助1.5萬元。圖／台南市民政局提供
台南市為響應環保推廣海葬，還可補助1.5萬元。圖／台南市民政局提供
台南市為響應環保推廣海葬，還可補助1.5萬元。圖／台南市民政局提供
台南市為響應環保推廣海葬，還可補助1.5萬元。圖／台南市民政局提供

母親 黃偉哲

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