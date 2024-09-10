烏來口腔站升級手術免下山 民代盼完善更多偏鄉醫療

新北烏來口腔醫療站今獲扶輪社、三聯科技教育基金會捐贈相關儀器讓站體升級，民眾未來不必離開烏來山區即可做簡單牙科手術。牙醫團體指出，最困難還是找到醫師上山，未來也希望政府多協助資源；民代也說，除山區外，其實很多平地偏鄉也急需醫療資源，希望政府多投入。

新北城鄉差距大，偏鄉恐連最基本的口腔醫療都難，要有儀器已經很難，找到醫師更難。新北過往與民間合作於新北建置口腔醫療站，不過僅有機台可做初步檢查，要拔牙等還是無法手術，還得舟車勞頓下山到市區就醫。

侯友宜、牙醫全聯會、新北牙醫公會、台北市東林扶輪社、健保署及各級民代今出席口腔醫療站設備儀器捐贈儀式，不少地方人士也到場，對於未來能有更完善設備感到開心。

侯友宜表示，2021年就攜手新北市牙醫師公會及扶輪社成立烏來區口腔醫療站，截至今年7月已經服務超過2000人，感謝三聯科技教育基金會捐贈設備儀器。牙醫師公會也於去年下半年增加口腔假牙治療，以滿足烏來區民眾假牙製作需求，至今已服務25位烏來民眾。

牙醫全聯會理事長江錫仁指出，現在全國還有157個牙醫師不足地區，其中還有55個無牙醫地區，所以這也是要努力的地方，持續跟社團及銀行募款，但還是希望政府未來也能多幫忙。

牙全聯會務顧問葉建陽也說，很多善心人士捐款，但這都還相對小事，最困難還是在於找牙醫師，只能「騙」上山做奉獻，因為對牙醫師來說，他們1年要排班52天上山，但山下診所1天收入就超過52天。這次扶輪社、三聯基金會董事長林廷芳捐贈高壓消毒鍋、看診治療套組及醫療用電腦組等，讓烏來區口腔醫療照護更完善，未來將可施作簡單牙科手術。