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長安東路住戶下班回家找嘸車格 共享機車久占惹民怨

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
一整排的共享機車占用停車格，影響當地居民使用權益。記者鍾維軒／攝影
一整排的共享機車占用停車格，影響當地居民使用權益。記者鍾維軒／攝影

台北市目前約有1萬3000輛共享機車，停管處也提供電動機車停車免費政策，盼能降低碳排。但有民眾反映，大量停車格都被共享機車占位，造成居民困擾，壓縮到私人機車停放空間。交通局說，已要求業者加強當地調度，未移置將開罰7500到4萬5000元罰鍰。

北市交通局統計，台北市共享機車使用率達到22.4%，呈全球之冠，卻也帶來負面影響。就有民眾陳情，長安東路一段52巷路邊停車格被大量Go Share、WeMo等共享機車占據，住戶騎車返家時卻無位可停。

議員顏若芳指出，該處商家、餐廳林立，許多民眾騎共享機車用餐，避免酒駕，「騎車來、搭車走」雖立意良善，但集中停放的共享機車已造成周遭居民的生活不便，北市其實本就有相關機制，要求業者必須限期處理久停的共享機車。

根據《台北市共享運具經營業管理自治條例》及北市府與業者簽訂的行政契約，共享機車若有違停、久停或大量同時停放的情形，業者應於獲報4小時內移置車輛否則將遭開罰。顏若芳認為，北市府應盡速要求業者加強監控周邊區域共享機車的移置需求，別等造成民眾困擾或有人檢舉才移車，如此一來才能達成商家與住戶的平衡。

顏若芳表示，北市車位難求，現在市府正試辦「共享機車專用停車格」，未來試辦過後，共享機車專用停車格也應該在不影響既有一般停車格量能的前提下，於商家林立、共享機車容易久停的區域重點投放。

北市交通局運管科長朱宸佐回應，依法單一業者不能連續停放超過3輛、同一街廓不能超過6輛共享機車。由於該處熱炒店林立，很多人使用共享機車，酒後搭計程車回家，才導致停車格都是共享機車，目前已要求業者加強當地調度，若於通報後4小時內未完成移至，才開罰7500到4萬5000元。

至於是否擴大「共享機車專用停車格」？朱宸佐說，試辦至今還沒接獲民眾或1999陳情，共享機車業者認為效果不錯，但整體成效還要透過檢討，思考一下要如何才能做得更好，里長、當力里民也都支持，對於共享運具雨停車管理有幫助，未來會評估要不要擴大辦理。

停車格 北市府 車位

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