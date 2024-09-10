猴硐車站長年未設無障礙電梯 民怒批是「人不如貓的地方」

新北市瑞芳區的猴硐車站，新北市府長年拿著CNN評選為世界六大賞貓景點猛打廣告，但出入該地的重要火車站長年沒電梯，不僅當地年邁居民抱怨，也讓身障旅客相當不便，遭批評是「人不如貓的地方」，台鐵局日前以3300萬標出電梯新建工程，預計明年底完工。一旁的猴硐貓橋年久失修猛漏水，觀旅局原以1800萬元標出修繕工程，契變後修繕工程高達2131萬元。

猴硐早年盛產煤礦，傳因煤礦沒落後居民搬走遺棄家貓成流浪貓，浪貓聚集此處口耳相傳，吸引不少人在此棄貓，漸漸演變成貓村後，動保處介入管理，數年前曾被CNN報導為世界六大賞貓景點，新北市府及猴硐車站也以貓村大打廣告吸引遊客。

不過猴硐車站長年未設置無障礙電梯，身障或娃娃車上下月台相當不便，日前有民眾將輪椅族通行月台情況拍下貼網，表示到現在猴硐火車站連個電梯都蓋不起來，大齡觀光客出入都要等站務有空才能出入月台。一個地方是否落後看影片就知，花幾千萬幫貓蓋貓橋，是人不如貓的地方。

當地居民表示，猴硐車站歷經三屆立委到現在都還沒蓋好電梯，中央或地方政府要推動地方觀光，至少先做好通行的便利，無論是面對身障的旅客還是當地年邁的居民，方便通行的電梯講了10年，由此可見政府極不重視民意。

立委廖先翔也說，政府在猴硐投入許多觀光資源服務觀光客，卻長年沒有照顧當地居民通行便利，電梯工程目前以正在進行中，將持續督促要求台鐵盡速完工。

台鐵對此表示，猴硐車站目前正進行無障礙設施工程，包含新建車站大廳及第1、2月台共3座無障礙電梯，今年6月已進場施工，預計明年12月底前完工。