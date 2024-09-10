六都唯一沒有！台南市輪椅族盼能爭取大型遊覽復康巴士

鼓勵輪椅族走出家門，台南市議員李啟維建議台南市政府，應盡速購置專屬輪椅族的大型遊覽復康巴士，社會局表示，已協調客運公司提供4輛大型復康巴士供身障團體租借使用，後續將積極爭取中央經費或媒合民間資源評估購置，讓更多身障朋友受惠。

李啟維表示，台南市政府雖然有和客運業者合作，利用低底盤公車作為復康巴士使用，因為不是專為輪椅族設計，只能坐4部輪椅，還是不能滿足輪椅族使用，輪椅族要舉辦戶外活動，只得向外縣市政府租用，專為輪椅族設計，可以容納8台輪椅的復康巴士。

台南市脊椎損傷協會理事長歐國欽表示，台南市是六都唯一沒有復康遊覽巴士的城市，每次辦活動都要向鄰近縣市租車，屏東縣或其它一般縣市都有復康遊覽巴士，為何六都的台南沒有實在講不過去。目前該協會會員有100多人，但輪椅族至少數萬人的需求 。

歐國欽也提到，幾年前有一次參加里自強活動，里長還要請2人協助抬輪椅幫助他上下車，後來在用餐時因不想麻煩別人，就留在車上吃飯，種種不便都會影響輪椅族出門的意願，若有輪椅族專用遊覽巴士，才不會覺得出門都要麻煩別人。

歐國欽說，協會約從7、8年前就開始向市府反映希望有復康遊覽巴士，但都以需求不高、會賠錢等為考量，其實現在老人家坐輪椅很多，很多社區自強活動會有需求。

李啟維說，輪椅族是社會最弱勢的族群，為了鼓勵他們走出來，和正常人一樣享受燦爛陽光戶外呼吸新鮮空氣，政府有必要盡速比照外縣市購置大型復康遊覽巴士。

台南市政府社會局指出，台南市政府致力營造無障礙友善環境，目前全市有155輛小型復康巴士及1輛中型復康巴士，每年平均可提供25萬趟次以上服務，另為協助身障朋友可彈性運用交通工具，自2018年起協調新營客運提供4輛大型復康巴士供身障團體租借使用。