快訊

選iPhone 16還是iPhone 15？1圖看9點規格比較 電池、鏡頭、AI功能有感

小磨坊出包！食藥署：「小茴香子」農藥超標3倍 退運2.4萬公斤

獨家／上市PCB廠競國台灣廠驚傳12月關廠 通知客戶

六都唯一沒有！台南市輪椅族盼能爭取大型遊覽復康巴士

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
大型遊覽復康巴士讓輪椅族快樂出遊。圖為屏東縣政府的遊覽巴士。圖／台南市議員李啟維提供
大型遊覽復康巴士讓輪椅族快樂出遊。圖為屏東縣政府的遊覽巴士。圖／台南市議員李啟維提供

鼓勵輪椅族走出家門，台南市議員李啟維建議台南市政府，應盡速購置專屬輪椅族的大型遊覽復康巴士，社會局表示，已協調客運公司提供4輛大型復康巴士供身障團體租借使用，後續將積極爭取中央經費或媒合民間資源評估購置，讓更多身障朋友受惠。

李啟維表示，台南市政府雖然有和客運業者合作，利用低底盤公車作為復康巴士使用，因為不是專為輪椅族設計，只能坐4部輪椅，還是不能滿足輪椅族使用，輪椅族要舉辦戶外活動，只得向外縣市政府租用，專為輪椅族設計，可以容納8台輪椅的復康巴士。

台南市脊椎損傷協會理事長歐國欽表示，台南市是六都唯一沒有復康遊覽巴士的城市，每次辦活動都要向鄰近縣市租車，屏東縣或其它一般縣市都有復康遊覽巴士，為何六都的台南沒有實在講不過去。目前該協會會員有100多人，但輪椅族至少數萬人的需求 。

歐國欽也提到，幾年前有一次參加里自強活動，里長還要請2人協助抬輪椅幫助他上下車，後來在用餐時因不想麻煩別人，就留在車上吃飯，種種不便都會影響輪椅族出門的意願，若有輪椅族專用遊覽巴士，才不會覺得出門都要麻煩別人。

歐國欽說，協會約從7、8年前就開始向市府反映希望有復康遊覽巴士，但都以需求不高、會賠錢等為考量，其實現在老人家坐輪椅很多，很多社區自強活動會有需求。

李啟維說，輪椅族是社會最弱勢的族群，為了鼓勵他們走出來，和正常人一樣享受燦爛陽光戶外呼吸新鮮空氣，政府有必要盡速比照外縣市購置大型復康遊覽巴士。

台南市政府社會局指出，台南市政府致力營造無障礙友善環境，目前全市有155輛小型復康巴士及1輛中型復康巴士，每年平均可提供25萬趟次以上服務，另為協助身障朋友可彈性運用交通工具，自2018年起協調新營客運提供4輛大型復康巴士供身障團體租借使用。

社會局為促進身心障礙者社會參與，今年運用中央及市府經費增購一輛中型復康巴士外，後續將積極爭取中央經費挹注或媒合民間資源評估購置，期讓更多身障朋友受惠。

大型遊覽復康巴士讓輪椅族快樂出遊。圖為屏東縣政府的遊覽巴士。圖／台南市議員李啟維提供
大型遊覽復康巴士讓輪椅族快樂出遊。圖為屏東縣政府的遊覽巴士。圖／台南市議員李啟維提供
大型遊覽復康巴士讓輪椅族快樂出遊。圖為屏東縣政府的遊覽巴士。圖／台南市議員李啟維提供
大型遊覽復康巴士讓輪椅族快樂出遊。圖為屏東縣政府的遊覽巴士。圖／台南市議員李啟維提供

台南 巴士 輪椅

延伸閱讀

立委林俊憲結合議員、企業做公益 上千箱文旦傳遞愛心

小型巴士在信義區地下道「掀頭皮」 未注意限高3人傷

台南慶祝99體育日 17處委外運動場館免費開放

泳渡台南虎頭埤10月13日登場 今起開放報名、3人可成團

相關新聞

六都唯一沒有！台南市輪椅族盼能爭取大型遊覽復康巴士

鼓勵輪椅族走出家門，台南市議員李啟維建議台南市政府，應盡速購置專屬輪椅族的大型遊覽復康巴士，社會局表示，已協調客運公司提...

老幼同台電競對決 嘉義市全齡數位學習科技新體驗

嘉義市全齡數位學習「No.600培養皿」，昨天在嘉義福容VOCO酒店舉辦「電競對決義較高下」，邀請職業格鬥遊戲玩家Gam...

秋節盛事光織影舞4代不同造型月亮比一比 8大光影藝術展區周末登場

秋節近了！嘉市中秋節盛事「光織影舞」光影藝術展邁入第5屆，今年仍在北香湖公園舉行，8大光影藝術展區周末點亮開幕，首度在湖...

阿里山腳下…嘉市老戲院一間間消失 這條街曾有3家成回憶

阿里山腳下的嘉義市過去木業發達，經濟發展，電影院娛樂業興盛，1954至2107年最多20間戲院，時代演變視聽娛樂數位影音...

5萬噸石灰倒台南 台塑化清除

台塑石化公司麥寮廠11年前被查獲將逾5萬公噸石灰非法棄置於台南麻豆、左鎮區，南市環保局開罰上億元，台塑不服提行政訴訟，為...

台南東區、新營 蓋立體停車場

台南新營區未來有國圖分館等建設利多，在新營市區的新東重劃區目前停車一位難求，衛生局東興辦公室旁空地將開闢立體多目標停車場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。