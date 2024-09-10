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智慧台北 AI作業指引上路

聯合報／ 記者尤昱程林麗玉洪子凱／紐約-台北連線報導
台北市長蔣萬安（中）出席美東華人學術聯誼會第49屆年會，大批僑胞迎接。記者尤昱程／攝影
台北市長蔣萬安（中）出席美東華人學術聯誼會第49屆年會，大批僑胞迎接。記者尤昱程／攝影

台北市長蔣萬安訪美，紐約時間8日受邀出席美東華人學術聯誼會年會演講，宣布北市為全國第一個制定AI作業指引規範城市，10月正式推出AI導入1999市民熱線服務。他說，1999熱線每月平均有10萬通，AI能成為重要助手，幫話務人員速記、檢索資料庫相關資訊，如災害通報也能加入預警功能。

蔣萬安以「AI驅動、智慧台北」為題演講，他說，北市運用AI技術，是經審慎評估後，認為人工智慧，尤其是生成式AI，是最經濟有效且能有序解決問題的方式。

他以1999市民熱線為例，尖峰時段每分鐘有逾5通電話進線，龐大進線量易出現占線及回答不精準的問題。蔣萬安說，「我們計畫導入AI技術，讓AI協助話務員進行自動查詢，縮短電話占線時間。」他同時宣布，今年10月將正式推出AI導入1999熱線的服務，現場僑胞響起熱烈掌聲。

除了1999熱線，蔣萬安還提到北市智慧醫療、消防等例子。他說，未來會結合AI輔助的圖像辨識系統，透過早期發現、介入，避免糖尿病患者失明，及研究AI技術如何應用於消防系統，將自動分析火災規模、樓層、現場情況等，精準派遣消防車輛和人員。

對於人工智慧帶來的隱私等風險，蔣萬安說，北市已成為台灣第一個制定AI作業指引規範的城市，讓公務員在使用AI時有章可循，也保障公民權益和安全。

患者 蔣萬安

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