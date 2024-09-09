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房市火熱 營建職災死亡人數趨增

聯合報／ 地方社會中心／連線報導
不少營建工人在高空作業，潛藏危險性，議員要求加強監督與輔導。（情境照片，非新聞對象）記者陳秋雲／攝影
不少營建工人在高空作業，潛藏危險性，議員要求加強監督與輔導。（情境照片，非新聞對象）記者陳秋雲／攝影

地產飆漲，台中、桃園、台南、高雄建案齊發，全台營建工程業職災死亡人數也增加。勞動部統計，去年全國營建業職災死亡人數100人，比前年72人大增28人；六都中以台中市死亡人數19人最多，比前年增加9人。

近5年全台每年職災死亡人數有增有減，營建業死亡人數呈卻呈現增加趨勢，以2019年為例，全台職災死亡240人，營建業65人占27%，到了去年全台職災死亡289人，營建業100人，占34.6%，5年來占比增加7個百分點。

去年台中市營建業職災死亡人數六都第一、達19人，其次為新北市13人、桃園市與高雄市都是12人；前年桃園市六都最高13人，其次為新北市12人、高雄市11人、台中市10人。

數據顯示，5年來營建業職災（傷病、失能、死亡）給付千人率緩步下滑，營建業職災死亡給付千人率卻上升，從2019年每千人0.098人，到2023年提高到0.135，六都中新北0.145、台中0.194、桃園0.211都超過平均值。

營建職災死亡人數排前幾名的台中、桃園、高雄、新北市，都是房市熱區，推案量大、登錄行情高；因缺工等因素，趕工成常態，也增加職災風險。

中市藍、綠議員都說，台中預售屋行情「燒不退」，建案愈多，營建職災愈嚴重，中央、地方都應加強稽查與輔導，不能放任房市高漲，卻連累營建工人。

台中市勞檢處表示，營造業違規件數上升，職災死亡人數居各行業之冠，近3年死亡人數為7、10、19人，逐年上升，顯示營造業勞動條件不佳；針對高風險行業專案檢查，並輔導導入科技智慧管理。

新北市勞工局表示，近年營造業職災主因雇主未提供足夠防護設備。

桃園 職災

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