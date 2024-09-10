屢創高溫 議員促北市府檢視應變力

極端天氣下，夏季高溫屢創新高，北市議員林延鳳、顏若芳、趙怡翔昨邀集相關局處辦座談會，檢視因應高溫災害的應變能力，點出容積率可能連帶影響市府推動「永續」、「降溫」目標，也呼籲市府對於容積率與整體環境調節評估應更嚴謹。

內政部次長馬士元表示，熱島效應及氣候變遷，造成災害型態改變，對規畫防災對策有極大影響，都市設計、排水通風等，面臨過去採行的設計可能無法配合，不論是地方或中央都要針對防災做調整，盤點現行法令對勞工等族群保護是否足夠。

議員顏若芳提到，「熱死」已是生活進行式，包含森林大火、災害事故頻傳，高溫對人體的影響，可能讓工作效率低落，導致經濟產能下降，這是全世界警訊，

顏也說，北市因熱島效應、盆地地形作用下，市府應加強保護市民，包含綠樹比率增加、加強都市風廊通透性、保護市民日照遮蔽權，這些都是刻不容緩的措施。

議員趙怡翔表示，跑活動常聽長輩反映「太熱了！熱到受不了」，凸顯全球暖化和氣候變遷，對每一位市民造成重大影響，應檢視熱島效應及熱傷害因應方式，照顧弱勢族群，也要檢討戶外勞動者相關權益及健康安全，學校課程應避免高溫下過度活動，並精進室內運動空間。

議員林延鳳指出，容積是市民共有資產，市府在都市規畫時，對容積率與整體環境調節的評估必須更嚴謹。