福和橋施工 12日起環河東路單向封閉

橫跨新北永和及台北公館地區的福和橋是雙北要道，近年多次遭車輛撞擊，加上403地震影響，新北養工處規畫預力梁更換工程，12日起至今年底每天上午9時至下午4時將封閉橋下方永和區環河東路三段單向車道，採調撥方式維持雙向通行，用路人須注意。

工務局長馮兆麟指出，福和橋近年多次遭超高車輛撞擊，雖及時補強安全無虞，但在今年0403地震後發現外側預力梁受損嚴重，養工處5月底前完成碳纖維補強，也在周邊道路增設限高門架強化橋梁保護措施。

馮兆麟表示，為讓福和橋更安全，將辦理預力梁更換工程，施工前將拆除及吊裝福和橋附屬設施，待預力梁安裝完成後，接續處理橋面版新設工程及護欄等附屬設施復舊工程，預計今年底前可全數完成。

福和橋上下班尖峰時段車流量大，考量工程會占用福和橋往北市部分車道，為減少交通衝擊，福和橋上仍維持相同車道數，並依照交通局建議微幅調整車道標線，用路人須依照交維及標線指示通行，亦可改由永福橋及中正橋等替代動線。