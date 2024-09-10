抓假車牌 只能靠警肉眼辨識惹議

變造車牌事件層出不窮，有人明目張膽在社群平台販賣，抓不勝抓。不肖業者替車主客製化車牌，收費從2000元到1萬5000元不等，北市議員質疑，警察局每年編列預算採購先進設備，如今查獲變造車牌卻只能靠警察用肉眼辨識，實在太落後。警察局回應，警用巡邏車建置有智慧系統，新增權利車AB車及偽造、變造車牌辨識功能。

北市警局偵查組長楊志宏說，北市去年8月到今年7月底，共查獲31件變造車牌案，主要是透過路邊攔查發現車輛懸掛假車牌，至於業者從國外進口車牌販賣，目前北市尚未發現有類似狀況。

議員張斯綱說，有業者從國外進口變造車牌，以高於成本2倍以上價格轉售給民眾，依等級不同，機車車牌價格最低為2000元，汽車從6000至1萬5000元不等，還能客製化，透過社交平台，如抖音、Facebook社團、LINE等，以私訊方式交易，導致市場充斥偽造車牌。

議員顏若芳也說，北市號稱智慧城市，警察局每年編列預算採購先進設備，查緝變造車牌卻只能用員警肉眼辨識，相形見絀。

警察局回應，北市警用巡邏汽機車建置有智慧警勤輔助系統，巡邏時能自動掃描路邊車輛，辨識贓車。該系統起初主要針對贓車，今年已新增權利車AB車及偽造、變造車牌的辨識功能。

許多偽造車牌透過社群平台販賣，警察局也與消保官、網購平台開會，建議下架涉及販賣車牌商家或透過關鍵字查詢，刪除相關資訊。