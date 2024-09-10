淡水八里拚夜經濟 更新打造休憩點

新北淡水、八里是國旅熱門景點，如何拉長停留時間、吸納國際客，是下一階段考驗。新北高灘處表示，將更新淡水側河濱車道及打造休憩點，串連北海岸觀光廊帶；新北觀旅局寄望明年淡江大橋完工後，能將國際客拉往北海岸，當地旅宿業者已提早布局。學者建議，公部門要設法強化夜經濟，才有足夠的誘因吸引旅客留過夜。

觀光署統計，淡水、八里2023年再度蟬聯國旅十大熱門景點冠軍，當地是老字號路線，設施亟需更新。新北高灘處今年剛完成八里左岸單車道及休憩景點改造，與淡水金色水岸單車道老舊、寬度不足情況成對比。

高灘處說明，淡水金色水岸再造計畫去年開始整體評估，沿線將拓寬為4米寬，並改善鋪面，全線分為關渡段、竹圍段、海堤段、紅樹林段；關渡段已展開招標作業，竹圍段、海堤段、紅樹林段等明年會陸續發包及設計。關渡段會有雙北交界處休憩節點，海堤段規畫堤頂自行車道，可觀看海岸景色。計畫總經費5.85億元，中央補助4.4億，市府負擔1.45億元。

新北市議員鄭宇恩直言，淡水、八里發展困境是留不住過夜旅客及國際客，市府應規畫將路線延伸至三芝、石門，策畫北海岸整體遊程。新北市議員陳偉杰說，停車空間、UBike站、補給點等配套要並進，串流周邊景點，才能讓人潮停留久一點，探索更深入。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜說，淡水、八里兩地資源很好，因為交通便捷反而留不住人，政府應思考夜經濟觀光資源，例如泰國主題性夜市、中國大陸不夜城特色文化、台北貨櫃市集等，讓旅客願意留下。

不只新北，北市也想衝刺夜間觀光。北市觀傳局表示，近年持續透過大型活動導引，讓人潮留更晚，甚至過夜，包含今年5、6月首度於錫口碼頭彩虹橋辦為期2個月「2024台北水舞嘉年華」、7至8月在大稻埕碼頭、延平河濱公園的「大稻埕夏日節」，及跨年活動、台北燈節，都是具體做法。

另一做法是推廣夜間景點及休閒活動，像是到台北101觀景台或象山眺望城市夜景，到陽明山景觀餐廳吃美食賞夜景等，都是北市衝刺夜經濟的資源。