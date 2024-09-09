快訊

颱風魔羯重創越南釀59死 大橋崩垮「人車墜河」驚悚畫面曝光

PLG／傳出酒駕事件後自請離隊 領航猿同意掰了周儀翔

金控雙龍搶珠 外資賣中信金、買新光金「兩手套利 」

邦交國史瓦帝尼為發展經貿 今組團參訪土城產業園區取經

中央社／ 新北9日電
史瓦帝尼中央銀行金融監管司司長貝弗利．馬武索（Ms.Beverly Mavuso）（前左5）9日率團到經濟部土城產業園區參訪，與園區服務中心主任許雅美（前左4）等人合影。圖／土城產業園區提供（中央社）
史瓦帝尼中央銀行金融監管司司長貝弗利．馬武索（Ms.Beverly Mavuso）（前左5）9日率團到經濟部土城產業園區參訪，與園區服務中心主任許雅美（前左4）等人合影。圖／土城產業園區提供（中央社）

邦交國史瓦帝尼正積極發展經貿，為籌設數處經濟特區，史瓦帝尼經貿部門組團訪台，今天參訪經濟部土城產業園區，希望借鏡園區開發及運作的豐富經驗，在史國成功落實。

園區發布發聞稿指出，經貿訪問團由史國（Kingdom of Eswatini）中央銀行金融監管司司長貝弗利·馬武索（Ms.Beverly Mavuso）率團，成員包括兩處開發中的經濟特區官員、工程師及駐台人員，一行8人。

園區指出，史國經貿團今天到土城產業園區服務中心參訪，獲土城產業園區服務中心主任許雅美熱情接待，詳盡解說包括廠商服務、公設管理、廠辦更新、工安防制等各項園區管理重點，也帶訪問團參觀園區污水處理廠，了解相關設備操作流程。

貝弗利·馬武索表示，史國正值經濟發展關鍵爆發期，幾個重要的經濟特區正緊鑼密鼓籌設中，有招商引資、公設配套、環保規範等各方面的課題，此行汲取了土城園區50年發展的寶貴經驗，的確帶給史國很大的助益，由衷感謝。

許雅美表示，土城園區現有廠家數364家，上市櫃公司達21家，年產值逾新台幣1080億元，是台灣發展成熟、運作良好的代表性產業園區。

她強調，園區每個時期都有其不同的發展任務與挑戰。其中公部門扮演的角色相當關鍵，必須適時發揮資訊及資源統合分享的功能，才能攜手園區廠商不斷突破，一起成長。

史瓦帝尼 經濟發展 邦交國

延伸閱讀

土城希望之河漂惡臭 新北水利局明進場施工改善

國合會與史瓦帝尼簽約 啟動慢性病防治體系計畫

接待史瓦帝尼經貿訪團 土城產業園區50年經驗傾囊相授

大樹舊鐵橋溼地公園災後淤土清理 大草原等局部開放

相關新聞

邦交國史瓦帝尼為發展經貿 今組團參訪土城產業園區取經

邦交國史瓦帝尼正積極發展經貿，為籌設數處經濟特區，史瓦帝尼經貿部門組團訪台，今天參訪經濟部土城產業園區，希望借鏡園區開發...

福和橋預力梁更換工程 橋下環河東路12日起單向封閉

橫跨新北永和及台北公館地區的福和橋是雙北要道，近年來多次遭到超高車輛撞擊，再加上地震影響，新北養工處規畫預力梁更換工程，...

土城希望之河漂惡臭 新北水利局明進場施工改善

新北土城公館溝希望之河部分渠段近期散發惡臭，引發居民不滿，新北水利局表示，主要因為水流較慢，明日將進場施作改善工程，預定...

永和福和橋將辦理預力梁更換 環河東路9月12日起調撥通行

新北市政府表示，福和橋外側預力梁將進行更換工程，為保障用路人安全，自9月12日起至年底，每天上午9時至下午4時，橋下環河...

新北1999熱線建置資料庫 規畫融入AI技術快速找解方

AI人工智慧成為近期熱門話題，新北市府1999熱線今年就導入AI技術，將民眾詢問內容轉化文字，連同音檔建置資料庫，方便未...

因應中秋節 貢寮日照據點長者開心做月餅

在中秋節前夕，今(9)日新北市貢寮區守望相助協會揪社區百歲人瑞一起來做月餅，區長柯建輝也應邀一起體驗做月餅的樂趣，從揉麵糰，餡料到成形後進烤箱，長者一步步在老師指導下完成了芋頭酥和紅豆酥，很有成就感。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。