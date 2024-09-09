邦交國史瓦帝尼為發展經貿 今組團參訪土城產業園區取經

邦交國史瓦帝尼正積極發展經貿，為籌設數處經濟特區，史瓦帝尼經貿部門組團訪台，今天參訪經濟部土城產業園區，希望借鏡園區開發及運作的豐富經驗，在史國成功落實。

園區發布發聞稿指出，經貿訪問團由史國（Kingdom of Eswatini）中央銀行金融監管司司長貝弗利·馬武索（Ms.Beverly Mavuso）率團，成員包括兩處開發中的經濟特區官員、工程師及駐台人員，一行8人。

園區指出，史國經貿團今天到土城產業園區服務中心參訪，獲土城產業園區服務中心主任許雅美熱情接待，詳盡解說包括廠商服務、公設管理、廠辦更新、工安防制等各項園區管理重點，也帶訪問團參觀園區污水處理廠，了解相關設備操作流程。

貝弗利·馬武索表示，史國正值經濟發展關鍵爆發期，幾個重要的經濟特區正緊鑼密鼓籌設中，有招商引資、公設配套、環保規範等各方面的課題，此行汲取了土城園區50年發展的寶貴經驗，的確帶給史國很大的助益，由衷感謝。

許雅美表示，土城園區現有廠家數364家，上市櫃公司達21家，年產值逾新台幣1080億元，是台灣發展成熟、運作良好的代表性產業園區。

她強調，園區每個時期都有其不同的發展任務與挑戰。其中公部門扮演的角色相當關鍵，必須適時發揮資訊及資源統合分享的功能，才能攜手園區廠商不斷突破，一起成長。